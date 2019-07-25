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Kopyacı Bilgi İşlem’in başına getirildi

Başkanı , verileri kopyalama talimatı vererek dışarıdan getirdiği 'i 'na atadı. 19 gün önce atadığı Şeref Can Ayata'yı ise görevden aldı

BARIŞ SAVAŞ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 25.7.2019
Kopyacı Bilgi İşlem’in başına getirildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) yönetiminde iki yeni atama yaptı. Daha önce İBB künyesinde yer alan Boğaziçi İmar Müdürlüğü'ne atanan Tülün İnal'ın adı ilk kez duyuruldu. Bir başka atama ise tartışmalara konu olan Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'na yapıldı. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'na, verileri kopyalama talimatı vererek dışarıdan getirdiği Naim Erol Özgüner atandı. İBB'de görevli olmayan Özgüner, kopyalama işlemlerini yapmak için Naim Erol İBB'ye gelmişti.

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Kopyacı Bilgi İşlem’in başına getirildi
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