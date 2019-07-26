CHP’li başkanlarda çift maaş furyası

SABAH'ın İzmir'in CHP'li Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan'ın belediye şirketinden maaş aldığını ortaya çıkardığı 'çifte maaş' skandalına benzer bir vaka Burdur'da yaşandı. CHP'li Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'in, belediye iştiraki Burdur Akaryakıt Hizmetleri A.Ş.'den yönetim kurulu başkanı sıfatı ile 4 bin lira huzur hakkı aldığı ortaya çıktı.



SEÇİM SONRASI ZAM

AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi, 2013'te dönemin AK Partili Belediye Başkanı Sebahattin Akkaya'nın Burdur Akaryakıt Hizmetleri A.Ş.'de kendisine ve yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesi kararı aldığını belirterek, CHP'li Ercengiz'i eleştirdi. Sadece belediye başkanı olarak brüt maaşı 14 bin 422 lira 32 kuruş olan, encümen ve meclis toplantılarıyla birlikte yaklaşık 16 bin 500 lira maaşı olan Ercengiz'in göreve geldiği ilk dönemde daha önce ücret ödenmeyen huzur hakkını yönetim kurulu başkanına 3 bin lira, üyeler için ise 500 lira olarak yeniden düzenlediğini belirtti. Mengi, "Bu dönemde kendisinin yaptığı yönetim kurulu başkanı için huzur hakkını 4 bin liraya, üyeler için ise 750 liraya çıkarttı" dedi.







KILIÇDAROĞLU'NA ÇAĞRI

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun çifte maaş alan belediye başkanlarının belediye şirketlerinden istifa etmesi talimatını verdiğini hatırlatan Volkan Mengi, "Şehrimiz adına CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum; Belediye şirketlerinden CHPli belediye Başkanlarının ücret almasın talimatını Burdur Belediye Başkanı için de uygulayın" diye konuştu. Şirketin batakta olduğunu söyleyen Mengi, seçim öncesi şirket hesaplarının denetlenmesi için komisyon kurulması önerisi getirdiklerini belirterek, "Her partiden temsilci olmasını önerdiğimiz komisyonun kurulması, CHP'li belediye meclis üyelerinin tamamının oylarıyla reddedilmişti. CHP konu şirket hesapları olunca şeffaflık konusunu unuttu. Batakta olan şirketlerin hesabını Burdurlulara vermeliler" dedi.

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