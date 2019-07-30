Kararı şehit annelerine anlatın

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Gazi Lokman Aylar, AYM üyelerine çağrıda bulunurken, "Değerli mahkeme üyelerini vakfımıza davet ediyorum. Bu bayram birlikte şehitliklerimizi gezelim, gelip görsünler, mezar taşlarına sarılarak bayramı gözyaşıyla geçiren analara verdikleri kararı anlatsınlar" dedi. AYM'nin verdiği kararın terör sevicilerini memnun ettiğini ve Türk milletine hakaret olduğunu savunan Aylar, şöyle konuştu:

"Hiç kimsenin ve hiçbir kurumun, bu vatana bedel ödeyen kahramanların, şehit analarının, şehit babalarının ve şehitlerimizin kıymetli evlatlarının içini sızlatmaya hakkı yoktur. Anayasa Mahkemesi'nin bu kararıyla terör örgütü PKK'nın asker polis ve sivil katliamları kazılan hendek ve kurulan barikatlar meşru ilan edilmiştir. Anayasa Mahkemesi'nin değerli mahkeme üyelerini vakfımıza davet ediyorum, bu bayram birlikte şehitliklerimizi gezelim, gelip görsünler, mezar taşlarına sarılarak bayramı gözyaşıyla geçiren analara verdikleri kararı anlatsınlar."

Şehit ailelerinden AYM'nin kararına tepki

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen de Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararın adalete, kamu vicdanına ve hukuka aykırı olduğunu söyledi. Kararın yargı bağımsızlığına gölge düşürdüğünü, Anayasa Mahkemesi'nin güvenilirliğini ve tarafsızlık ilkesini zedelediğini ifade eden Sözen, "Sözde akademisyenlerle ilgili verilen bu kararla terör örgütü üyeleri, FETÖ'cüleri, yandaşları ve destekçileri bir kez daha yargı eli ile açıkça desteklenmiştir" dedi.