Aydın'ın CHP'li Başkanı Özlem Çerçioğlu'ndan üst düzey torpil!

CHP'nin belediyelerindeki eş-dost-akraba atama skandalına bir yenisi daha eklendi. Bu kez Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun sekreteri Gökçen Çavuşoğlu'nu belediyeye ait bir şirkete Yönetim Kurulu Üyesi olarak atadığı ortaya çıktı.





Cumhuriyet Halk Partisi'ne ait belediyelerdeki eş-dost-akraba atamalarının ardı arkası kesilmiyor. CHP'li Torbalı Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur'un oğlunu belediye şirketinde müdür yardımcısı yapması ardından Aydın Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın da kardeşini belediyede Sağlık İşleri Müdürü olarak atadığı ortaya çıkmıştı.



Özlem Çerçioğlu'nun (ortada) sekreteri ve eşi

YÖNETİM KURULUNA ATADI

Bu kez skandal bir olay da CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde yaşandı. Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun sekreteri Gökçen Çavuşoğlu'nu belediyeye ait Ay Jeotermal Enerji A.Ş.'nin Yönetim Kurulu'na üye atadığı ortaya çıktı.

2021 YILINA KADAR BU GÖREVDE

Ticaret Sicil Gazetesi'nde yer alan bilgiye göre, sekreter Gökçen Çavuşoğlu 25 Nisan 2021 tarihine kadar bu şirkette Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapacak.

BELEDİYEYİ AİLE ŞİRKETİNE ÇEVİRMİŞ

Geçtiğimiz günlerde Gökçen Çavuşoğlu'nun erkek kardeşi Ahmet Tözün ve eşi Ozan Çavuşoğlu'nun da belediyeye ait ASKİ'de çalıştığı haber konusu olmuştu. Kardeş Tözün'ün burada Çevre Mühendisi olarak maaş aldığı ileri sürülmüştü. Sekreterin kayınbideri Okan Çavuşoğlu'nun belediyede Güvenlik Şefi, babası Vural Tözün'ün ise Kültür Dairesi'nde çalıştığı iddia edilmişti.

Bilindiği gibi CHP'nin bir skandalı da İzmir'in CHP'li Karaburun Belediyesi'nde yaşanmıştı. Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan kendisini belediye bünyesinde kurulan Personel Şirketi'ne müdür olarak atamıştı.

CHP'li başkanlardan akrabalarına kıyak