İstanbul sel felaketinin yaralarını sarmaya çalışırken İmamoğlu bakın ne yaptı!

Meteorolojik rapora rağmen önlem almadığı ve tatilde olduğu için eleştirilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, tatile geri döndü.

"PAZARTESİ GÜNÜ BURADA HERKESİN KATILIMIYLA BİR TOPLANTI OLACAK" DEMİŞTİ.

Şiddetli yağış nedeniyle zarar gören Eminönü ve Üsküdar'da geç de olsa başlatılan çalışmaları inceleyen İmamoğlu, kameralara göründükten sonra Eminönü'ndeki esnafa "Pazartesi günü burada herkesin katılımıyla bir toplantı olacak" demişti. Ancak o saatlerden sonra bir daha kendisini gören olmadı.

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BODRUM'DA DENİZİN KEYFİNİ ÇIKARTIYOR!

İBB Basın Müşaviri Şükrü Küçükşahin İmamoğlu'nun nerede olduğuna ilişkin soruya karşılık "Nerede olduğuna yönelik bir bilgim yoktur. Başkan dün gerekli incelemeleri yaptı, talimatlarını verdi. Tatili devam ettiği için, tatilini yapmaya devam ediyor" açıklamasında bulundu. Öte yandan sosyal medyada İmamoğlu'nun paylaşılan fotoğrafında tekrar Bodrum'da 'Olabella Piu' adında bir otelde olduğu gösterildi.

BELEDİYELERE ATANAN KAYYUMLARI ELEŞTİRDİ

İstanbullunun hizmet beklediği bugünlerde Bodrum'da denizin keyfini çıkartan İmamoğlu, terör örgütü PKK/YPG'ye maddi ve yaşam destek yardımları yapıldığı belgelenmesi üzerine Diyarbakır, Van ve Mardin belediyelerine atanan kayyumları eleştirdi. İmamoğlu, İstanbul'da olmadığı için sosyal medya üzerinden açıklama yaparak "31 Mart yerel seçimlerinde milletin oylarıyla seçilmiş Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevlerinden alınarak yerlerine kayyum atanması demokrasiyle ve demokratik teamüllerle izah edilemez. Milletin iradesini yok saymak kabul edilemez" ifadelerini kullandı.