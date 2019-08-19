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İmamoğlu Bodrum’dan Tweet attı! Terör örgütüne destek veren belediyelere sahip çıktı

31 Mart ve 23 Haziran seçimleri süresince Kandil'den destek mesajları alan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı , HDP'li Diyarbakır - Van ve Başkanlarının 'terör bağlantıları' nedeniyle görevden alınmalarına karşı çıkarak, yine teröre destek veren belediyelerin yanında durdu. İmamoğlu skandal mesajında, "Belediye Başkanlarının görevlerinden alınarak yerlerine kayyum atanması demokrasiyle ve demokratik teamüllerle izah edilemez." dedi.

Giriş Tarihi: 19.8.2019 12:03 Güncelleme Tarihi: 19.8.2019 12:26
İmamoğlu Bodrum’dan Tweet attı! Terör örgütüne destek veren belediyelere sahip çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu skandallarına bir yenisini daha ekledi. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'u esir alan sel felaketinde görevinin başında olmak yerine tatil yapmayı seçen İmamoğlu bu kez de 'terör bağlantıları' nedeniyle görevden alınan HDP'li belediye başkanlarına destek çıktı.

İmamoğlu Bodrum’dan Tweet attı! Terör örgütüne destek veren belediyelere sahip çıktı

İmamoğlu Twitter'dan yaptığı skandal açıklamada şunları söyledi;

"31 Mart Yerel Seçimlerinde milletin oylarıyla seçilmiş Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevlerinden alınarak yerlerine kayyum atanması demokrasiyle ve demokratik teamüllerle izah edilemez. Milletin iradesini yok saymak kabul edilemez."

İMAMOĞLU BODRUM'DAN TWEET ATTI

Sel felaketinin ardından İstanbul'a dönen ve vatandaşlara gerekenin yapılacağını belirten İmamoğlu daha sonra ise Bodrum'a tatile tekrar geri döndü. İmamoğlu dün 15:40 uçağıyla tatiline devam etmek üzere Bodrum'a hareket etti.

OPERASYON BU SABAH GERÇEKLEŞTİ

Bu sabah gerçekleşen operasyona göre, haklarında terör suçlarından soruşturma bulunan Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarının yerine yeni görevlendirme yapıldı.

Bu kapsamda, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan görevlerinden uzaklaştırıldı.

Diyarbakır'a Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Mardin'e Mardin Valisi Mustafa Yaman, Van'a Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, belediye başkan vekili olarak görevlendirildi.

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İmamoğlu Bodrum’dan Tweet attı! Terör örgütüne destek veren belediyelere sahip çıktı
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