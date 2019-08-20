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'da yakalanan / şüphelisi tutuklandı

/'ye yönelik operasyon kapsamında 'da yakalanan şüpheli, 'da tutuklandı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.8.2019 15:23 Güncelleme Tarihi: 20.8.2019 15:28
Trabzon'da yakalanan FETÖ/PDY şüphelisi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yakalama kararı verilen FETÖ/PDY şüphelisi B.Ş'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Trabzon'da FETÖ'nün "gaybubet evi" olarak adlandırdığı adresi belirleyen ekipler, ByLock kullandığı tespit edilen şüpheliyi yakaladı.

Samsun'a getirilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinden sonra nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüpheli, tutuklandı.

Öte yandan Samsun kent merkezinde gözaltına alınan FETÖ/PDY şüphelisi S.Y. isimli kadın da çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Trabzon'da yakalanan FETÖ/PDY şüphelisi tutuklandı
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