Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

İDLİB'DE TÜRK KONVOYUNA SALDIRI

"İdlib'de sukunetin sağlanması için Rusya'yla görüşmelerimiz sürekli yapıyoruz. Burada ateşkesi sağlamamız lazım. Rejim askeri çözümü zorlamaya başladı. Rusların oradan taciz geliyor açıklaması doğru değil, menzil bakımından da uzak. Bu saldırıların burada ancak bir felakete yol açabileceğini anlatıyoruz, tüm tüm dünyaya da bu konuda çağrıda bulunuyoruz. İdlib Suriye'nin geleceği bakımından önemlidir. Eğer bu saldırılar ya da çatışmalar durdurulmazsa sayın Cumhurbaşkanımız da ihtiyaç olduğu zaman Putin'le görüşüyor. Ruslarla her düzeyde temasımız var hem dünkü saldırı ile ilgili hem de İdlib'de genel bir ateşkesin tesis edilmesi ile ilgili temaslarımızı sürdürüyoruz. Çünkü misyonumuzun görevi 9'uncu gözlem noktamızın güvenliğini sağlamak. Burası Astana çerçevesinde yaptığımız mutabakat çerçevesinde kuruldu."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan İblid açıklaması!

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Güvenli bölge mutabakatı ile ilgili de "ABD'nin ikinci Münbiç sürecini işletmesine müsaade etmeyeceğiz" ifadesini kullandı.