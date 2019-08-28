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’nde yakalandılar!

Emniyeti Terörle mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri ve , ’nün ’ne eş zamanlı operasyon düzenledi. 9 Gaybubet Evi basıldı. 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

EMİR SOMER
EMİR SOMER Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 28.8.2019 11:20 Güncelleme Tarihi: 28.8.2019 11:38
Gaybubet Evleri’nde yakalandılar!

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri ve Emniyet İstihbarat Ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ / PDY) soruşturmaları kapsamında firari olarak aranan şüphelileri yakalamak için soruşturma başlattı ve 9 farklı adrese operasyon düzenlendi. FETÖ üyelerinin saklandıkları gizli Gaybubet Evleri, Emniyet İstihbarat Polisleri tarafından tespit edildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri ve Özel Harekat Polisleri 9 adrese eş zamanlı baskın yaptı. 1'i örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olmak üzere farklı FETÖ soruşturmaları kapsamında firari konumda bulundukları için aranan toplamda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel içerikli doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

FETÖ elebaşı Gülen'in şoförü yakalandı!

Dün, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünün ortak operasyonuyla, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in şoförlüğünü de yapan FEM Dershaneleri Genel Müdürü Mehmet D., Üsküdar'da saklandığı adreste yakalanmıştı.

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Gaybubet Evleri’nde yakalandılar!
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