İBB'den haksız yere çıkartılan işçiler Ekrem İmamoğlu'na böyle seslendi: "Nerede kaldı namus sözünüz?"

Seçim meydanlarında "Tüm emekçi kardeşlerime sesleniyorum, hiç kimsenin işine ve emeğine dokunmayacağız" diye vaatlerde bulunan CHP'li Ekrem İmamoğlu kıyıma hız verdi. Seçim öncesi çalışanların işten çıkartılmayacağına dair sözler verilmesine karşın kısa sürede çok sayıda işçinin iş akitleri feshedildi.

İşten atılanlar İBB önünde eylem yaptı! Yüzlerce anne-baba işsiz kaldı

Geçtiğimiz pazar günü Yenikapı'daki Avrasya Gösteri Merkezi'nde CHP il ve ilçe teşkilatlarıyla yapılan toplantının ardından onlarca kişi daha işten atıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) 27 Haziran'da görevi devralan İmamoğlu'nun, ekmeğiyle oynadığı işçi sayısı 5 bine dayandı.

İBB'deki işçi kıyımına protesto! İşten çıkarılan işçilerin İBB önündeki eylemi devam ediyor...

NAMUS SÖZÜNÜ HATIRLATTILAR

Hiçbir gerekçe sunulmadan işi ve aşı elinden alınan yüzlerce İBB çalışanı, belediye binası önünde yaptıkları eylemde İmamoğlu'na seçim öncesi verdikleri namus sözünü hatırlattı.

İŞTİRAKLERDE KIYIM

İBB iştiraklerinden İSTAÇ A.Ş.'den 200, İstanbul Güvenlik A.Ş.'den 750, Metro İstanbul A.Ş.'den 200, Boğaziçi Yönetim A.Ş.'den 200, Park ve Bahçelerden 185, İspark A.Ş.'den 246, Beltur A.Ş.'den 175, Medya A.Ş.'den 72, Kültür A.Ş.'den 17 ve Belbim A.Ş.'den de 5 işçinin işine son verildi. Çoğu yıllardır İSMEK'te çalışan 2 bin 652 kişi de iş sözleşmesi yenilenmediği için fiili olarak işten çıkarıldı.

16 MİLYONU KUCAKLAMA BU MU?

İşçi grubu adına yapılan açıklamada; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim çalışmaları sırasında vaatleri arasında yer alan "İşini layığıyla yapan herkes çalışmaya devam edecek" sözleri hatırlatılarak, "Şimdi size soruyorum. Ne değişti Allah aşkına? Yapmış olduğunuz şeyler ağzınızla söylediğiniz şeylerle örtüşmüyor. Lütfen bu yanlıştan dönün. Herkes aile geçindiriyor. Çocukları var; kira ödüyorlar. Tam da okulların açıldığı dönemde lütfen kimseyi ekmeğinden etmeyin. Bu çok büyük bir vebaldir. Unutmayın bu dünyanın bir de ahireti var. Sizi vicdanınızla baş başa bırakıyorum" denildi.

Bir vatandaş, "Şeref sözü vermişlerdi, namus sözü vermişlerdi. Ekrem İmamoğlu'nun 16 milyonu kucaklama şekli bu mu?" diyerek tepkisini dile getirdi.

VARDİYA DEĞİŞİMİNDE ÖĞRENDİ

İstanbul Güvenlik A.Ş.'de çalışan Yusuf Pınar, işten atıldığını SMS'le öğrendiğini anlattı. Kendilerine hiçbir açıklama yapılmadan kapının önüne konulduklarını ifade eden Pınar, "Başkan İmamoğlu'dan bir açıklama duyana kadar burada beklemeye devam edeceğiz. Bizim tek isteğimiz işimize geri dönmek" dedi.

İşten çıkarılanlar İBB önünde basın açıklaması yaptı

TERÖR YANDAŞLARINA ALAN AÇIYOR

İşçilere destek veren eski AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, "CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu verdiği sözde durmuyor. Terör örgütlerinin yandaşlarına alan açabilmek, İstanbul Büyükşehir'i terör örgütlerinin ocağı haline getirebilmek için kardeşlerimizin ekmeklerini gasp ediyor" dedi.

İBB Meclisi'nin AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu ise "Onur kırıcı bir şekilde işten atılan binlerce emekçi kardeşimizin İBB AK Parti Grubu olarak hukuki ve insani her daim yanlarında olacağız" açıklamasını yaptı.

OY VERDİK SÖZÜNÜ TUTMADI

İspark A.Ş.'den çıkartılan Dinçer Töreli, "Bir mesajla işten çıkartıldık. Bu bizi son derece rencide etti. Hakkımızı alana kadar direneceğiz. Başkan İmamoğlu'na oy verdik, buna rağmen işten atıldık. O bizden oy istedi, biz de verdik. Yine de bizi işten çıkarttı. Verdiği sözlerin hiçbirini tutmadı. İşçi haklarından bahsediyordu, hepimizi kapının önüne koydu" dedi.

MEDYA A.Ş.'DE MESAİ KRİZİ

2018 yılının Haziran ayında Medya A.Ş.'de kameraman olarak çalışmaya başlayan Kadircan Dilli, "Temmuz ayında gece-gündüz çalışmamıza rağmen hak ettiğimiz mesai ücretleri yatırılmadı. Müdürlük tarafından da yatırılmayacağını öğrendik. Aynı şekilde Ağustos ayı mesai ücretlerinin de yatırılıp yatırılmayacağı bilinmiyor. CHP yönetimi mesai ücretlerimize de göz dikti" dedi.

DİYARBAKIR'A DESTEĞE GİDİYOR

Hafta sonu Diyarbakır ve Batman'a gidecek olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun programı netleşti. Cumartesi sabahı Diyarbakır'da CHP İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek olan İmamoğlu'nun, daha sonra İçişleri Bakanlığı tarafından teröre destek verdiği gerekçesiyle görevden alınıp yerine kayyım atanan HDP'li Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı ile görüşeceği öğrenildi. Akşam Batman'a geçecek olan İmamoğlu'nun, CHP İl Başkanı Hüseyin Yaşar'ın yeğeninin düğününe katılacağı, ertesi gün de yine Diyarbakır üzerinden İstanbul'a döneceği belirtildi.