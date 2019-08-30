PKK’lı hainlere kaçacak delik kalmadı

PKK'ya yönelik başlatılan iç güvenlik harekâtı ve sınır ötesi operasyonlarla örgüte ağır darbe indiriliyor. Kuzey Irak'taki Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Gara ve Kandil bölgelerine hava harekâtı yapıldı. Diyarbakır'dan kalkan F-16 savaş uçaklarının katıldığı hava harekâtında, PKK'lı teröristlere ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar imha edildi. Türk istihbaratı ve TSK'nin ortak istihbaratıyla yerleri tespit edilen 3 terörist Gara'da hava operasyonuyla öldürüldü. Mardin, Şırnak ve Batman'da 117 timin katılımıyla başlatılan Kıran-2 operasyonuyla bulunan sığınak ve barınaklar imha edildi. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in sevk ve idare ettiği Şırnak, Hakkâri ve Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan 'Kıran-1' operasyonunu sürerken, 27 Ağustos'ta Mardin, Şırnak ve Batman'ı kapsayacak şekilde 'Kıran-2' operasyonu başlatıldı. Irak'ın yanı sıra Suriye sınırını da kapsayan ve PKK'lı teröristlerin kış üstlenmelerini engellemek, teröristleri etkisiz hale getirmek, kullanılan sığınak ve barınakların imha edilmesi amacıyla başlatılan operasyonu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş tarafından sevk ve idare ediliyor. Jandarma özel hareket ve polis özel harekât ile güvenlik korucularının yer aldığı bin 750 personelden oluşan 117 timin yer aldığı operasyona ATAK helikopterleri ateş desteği veriyor. Karadan mayın arama köpekleri eşliğinde arazi araması yapan timler, Boğak Dağı kırsalında insansız hava araçlarıyla (İHA) belirlenen terör hedeflerini silahlı insansız hava araçları (SİHA) ile ateş altına alıyor.

Teröristler şokta! Jandarma görüntüleri yayınladı...

TUNCELİ'DE 4 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Tunceli kırsalında jandarma özel harekât timlerince gerçekleştirilen operasyonda 1 PKK'lı teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Böylelikle Tunceli'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükseldi.







TEPELER TEK TEK ELE GEÇİRİLİYOR

Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan Pençe harekâtı kapsamında, Haftanin'de teröristlerden temizlenen Partizan Tepesi'nden sonra Keçel ve Bezenike Tepeleri de komandoların kontrolüne geçti. Teröristlerden temizlenen ve stratejik bölgede yer alan Keçel ve Bezenike Tepesi'ne komandolar üs bölgesi kurdu.

Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarına hava harekatı

EL BAB VE AZEZ'E SIZMA GİRİŞİMİ ENGELLENDİ

Terör örgütü YPG/PKK önceki gece Suriye'de El Bab'ın batısında ÖSO'nun kontrolündeki Diklabaş köyüne sızma amaçlı saldırılar düzenledi. Bunun üzerine ÖSO ve terör örgütü arasında ağır silahlarla şiddetli çatışmalar yaşandı.

Eş zamanlı olarak YPG/PKK, Azez'in güneyindeki Kefer Karşın bölgesinden ÖSO'ya saldırdı, TSK ve ÖSO bu girişimi geri püskürttü. YPG/ PKK, Afrin'in güneyindeki Kimar bölgesinde de muhaliflere saldırı düzenledi. ÖSO, bu saldırılara da aynı şekilde karşılık verdi. Türk Silahlı Kuvvetleri obüsleri de YPG/PKK'lı teröristlere ait mevzilere atışlar yaptı. Zeytin Dalı Harekatı neticesinde Afrin'den çıkarılan YPG/PKK, ilçenin güneydoğusundaki Tel Rıfat bölgesinde işgalini sürdürüyor. YPG/PKK, ÖSO'nun kontrolündeki yerleşimleri sık sık hedef alıyor.







TSK'NIN ZIRHLI ARAÇLARI TÜRK BAYRAKLARIYLA İDLİB'DE

Başkan Erdoğan, önceki gün Suriye İdlib'de Türk gözlem noktalarına yapılan saldırılardan duyduğu rahatsızlığı ve Türkiye'nin Suriye'de terör örgütleriyle mücadele kararlılığını Rus mevkidaşı Vladimir Putin'e ilettiğini söylemişti. Fransız AFP ajansı, dün İdlib'in kuzeybatısındaki Saraqip kasabasında Tük bayraklarıyla ilerleyen TSK'nın zırhlı araç konvoyunu görüntüledi.