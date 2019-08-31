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Başkan Erdoğan'dan Harp Okulları diploma töreninde önemli mesajlar!

Başkan , Harp Okulları diploma töreninde konuşuyor. Başkan Erdoğan, konuşmasında NATO ve Suriye sınırına güvenli bölge konularında önemli mesajlar verdi.

Giriş Tarihi: 31.8.2019 16:50 Güncelleme Tarihi: 31.8.2019 17:15
Başkan Erdoğan'dan Harp Okulları diploma töreninde önemli mesajlar!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Tuzla'daki Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuşuyor.

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

Milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, istiklalimizin en büyük güvencesi olmaya hep devam etti, devam edecektir.

Birinci Dünya Savaşı'nda Kafkas, Irak, Filistin, Çanakkale ve Galiçya, Makedonya, Romanya cephelerinde savaşan Osmanlı ordusu kahramanlık hikayesidir.

Adana'dan Gaziantep'e pek çok yerde milletimizin kendi iradesi ile başlattığı Kuva-yi Milliye hareketi kısa sürede düzenli orduya dönüşmüştür. Cumhuriyet döneminde de TSK dünyanın en modern araçlarıyla teçhiz edilerek ülkemizin bağımsızlığının teminatı olmuştur.

NATO MESAJI

Ne NATO üyeliğinden ne de müttefiklerimizden vazgeçmek gibi bir niyetimiz yoktur.

Müttefiklerimiz ile dayanışmayı hala değerli görüyoruz. Bu yapılar içinde daha güçlü bir yer edinmek istiyoruz. 18 yıl önce yerli ve milli savunma sanayine yönelik ürünleri üretirken bugün yüzde 70 üretir hale geldik.

SURİYE'DE GÜVENLİ BÖLGE

3 hafta sonra Birleşmiş Milletler Genel Kurulu vesilesiyle gideceğimiz ABD'de yapacağımız temaslar son fırsattır. Şayet bu tarihe kadar tatmin edici adımlar atılmazsa kendi göbeğimizi keseriz.

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Başkan Erdoğan'dan Harp Okulları diploma töreninde önemli mesajlar!
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