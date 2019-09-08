Dilek Güngör yazdı: Yargı ve Emniyetteki ankesör soruşturması...

Cuma günü yazdığım yazı epeyce ses getirdi. Arayanlar, soranlar, açıklama yapanlar...

Yazı günüm olmamasına rağmen, gazetecilik refleksiyle konunun devamıyla ilgili bazı bilgileri sizinle paylaşmak istedim. Onları aktarmadan önce izninizle, Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) teşekkür etmek istiyorum.

Sağolsun, HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz dün bir açıklama yaptı. Hatırlarsınız, cuma günü FETÖ'nün mahrem imamlarıyla 'ardışık arama yöntemi'ni kullanarak irtibata geçen yüksek yargı ve Emniyet'teki kripto örgüt elemanlarıyla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı soruşturmadan bahsetmiştim. FETÖ'nün mahrem imamlarının 2014-2016 yılları arasında Ege Bölgesi'nde ankesörlü telefonlarla görüştüğü, üst düzey hakim ve savcıların hâlâ görevde olduğunu anlatmıştım. HSK kendi adına bu isimlerle ilgili incelemeyi yaptığını, hatta tamamlanmak üzere olduğunu söylüyor.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 18 Eylül 2018 tarihli ihbar evrakının HSK Genel Sekreterliği'ne ulaşmasını takiben 27 Kasım 2018 tarihinde HSK Birinci Dairesi'nce gündeme alındığını, oybirliği ile müfettiş eliyle inceleme yapılmasının teklif edildiğini ve uygun bulunan teklif üzerine evrakın HSK Teftiş Kurulu'na gönderildiğini, tahkikatın titiz bir şekilde sürdürüldüğünü ve tamamlanma aşamasına geldiğini anlatıyor.

Peki ya Yargıtay?

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