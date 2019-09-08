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Bakan 'dan 'a kayyım açıklaması: Böyle bir şey söz konusu değil

İçişleri Bakanı Pazar sabahı konuşacağım dediği 'a kayyım konusuyla ilgili beklenen açıklamalarını yaptı. İşte ayrıntılar...

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 8.9.2019 11:38 Güncelleme Tarihi: 8.9.2019 12:00
Bakan Süleyman Soylu'dan İstanbul'a kayyım açıklaması: Böyle bir şey söz konusu değil

Katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün patlatılmak istenen 5 kilo TNT yakalandığını belirterek, "Amerika, Fırat'ın doğusunda bizim silahlı kuvvetlerimizle devriye yapmayı kabul ediyorsa bu Türkiye'nin girişimiyle oluşmuştur. Orada güvenli bir bölge oluşuyorsa bu Türkiye'nin ortaya koyduğu çabalarla ortaya çıkmıştır" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan İstanbul ve Ankara için kayyum açıklaması!

ANKARA VE İSTANBUL'A KAYYIM SÖZ KONUSU DEĞİL

Ayrıca Soylu hafta içerisinde basın mensuplarının sorularını yanıtlarken sorulan "İstanbul'a kayyım atanacak mı?" sorusuna "Bu konuyla ilgili Pazar sabahı açıklamalarım olacak" demişti. Soylu bugün yaptığı açıklamada "İstanbul ve Ankara için böyle bir şeyin (kayyım) söz konusu olabilmesi mümkün değil" dedi.

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Bakan Süleyman Soylu'dan İstanbul'a kayyım açıklaması: Böyle bir şey söz konusu değil
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