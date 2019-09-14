Kaftancıoğlu’na verilen cezanın gerekçesi açıklandı

Kaftancıoğlu'na 'PKK terör örgütü propagandası yapmak' suçundan verilen cezanın PKK'lı Sakine Cansız ile ilgili attığı, " 'İnsanlık tarihi kadın ile başlar. İnsanlık kadına yapılanlarla kaybeder' demiş Sakine Cansız. Ve insanlık yine kaybetti" şeklindeki tweetten kaynaklandığı kaydedilen gerekçeli kararda, Sakine Cansız'ın PKK'nın üst düzey sorumluları arasında yer alıp kırmızı bültenle arandığı ve örgütün kurucularından birisi olduğu belirtildi. Canan Kaftancıoğlu'nun söz konusu tweeti ile örgüt yöneticisi ve kurucusu kişi lehine hareket ettiği, terör örgütünü meşru gösterdiği belirtildi.

Birçok kesime yönelik aşağılayıcı ifadelerle dolu sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle yargılanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 5 farklı suçtan 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına mahkûm edilmişti. İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi, Kaftancıoğlu'nu 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılama' suçundan 1 yıl 8 ay, 'Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçundan 1 yıl 6 ay 20 gün 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 2 yıl 4 ay, 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' suçundan 2 yıl 8 ay, "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 6 ay olmak üzere toplamda 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırmıştı.

5 AYRI CEZAYA DETAYLI GEREKÇE

Kaftancıoğlu hakkında verilen hapis kararının gerekçesi belli oldu. İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi, Kaftancıoğlu hakkındaki gerekçeli kararını hazırladı. 68 sayfalık gerekçeli kararda, Canan Kaftancıoğlu'nun aldığı 5 ayrı cezanın nedenleri detaylarıyla anlatıldı.

ZAMANAŞIMI SORUNU YOK

Gerekçeli kararda, Canan Kaftancıoğlu'nun 'ceza almasına neden olan sosyal medya paylaşımlarının eskilere dayandığı, bu sebeple zaman aşımına girdiği' eleştirilerine cevap verildi. Mahkeme, suça konu paylaşımlar ile ilgili ceza dava zamanaşımı sürelerinin zincirleme suçlarda son paylaşımdan itibaren 8 yıl olduğunu, bu nedenle sürenin dolmadığını belirtti. Gerekçede, Canan Kaftancıoğlu'nun 24 Nisan 2019 tarihli bir TV programında PKK'lı Sakine Cansız hakkındaki eski paylaşımını tekrar ettiğine yer verildi.

AŞAĞILAYICI, İNCİTİCİ VE SAYGINLIĞI ZEDELEYİCİ

Gerekçeli kararda, sanığın suçlara konu sosyal medya paylaşımlarda kullanmış olduğu sözlerin ifade özgürlüğü ve eleştiri hakkı sınırlarını aştığı ve incitici, onur, şeref ve saygınlığı zedeleyici; kin, nefret, ayrımcılık, düşmanlık ve şiddet yaratmaya yönelik olduğu vicdani kanaatine varıldığı kaydedildi.

"TERÖR ÖRGÜTÜ MEŞRU GÖSTERİLDİ"

Kararda, 5 ayrı suçtan verilen cezaların tek tek ayrıntıları da anlatıldı. Kaftancıoğlu'na 'PKK terör örgütü propagandası yapmak' suçundan verilen cezanın PKK'lı Sakine Cansız ile ilgili attığı, " 'İnsanlık tarihi kadın ile başlar. İnsanlık kadına yapılanlarla kaybeder' demiş Sakine Cansız. Ve insanlık yine kaybetti" şeklindeki tweetten kaynaklandığı kaydedilen gerekçeli kararda, Sakine Cansız'ın PKK'nın üst düzey sorumluları arasında yer alıp kırmızı bültenle arandığı ve örgütün kurucularından birisi olduğu belirtildi. Canan Kaftancıoğlu'nun söz konusu tweeti ile örgüt yöneticisi ve kurucusu kişi lehine hareket ettiği, terör örgütünü meşru gösterdiği belirtildi.

Gerekçeli kararda, sanığın 'Kamu görevlisine alenen hakaret etme' suçundan aldığı ceza ile ilgili ise, Kaftancıoğlu'nun sosyal medya paylaşımlarında toplum nazarında kamu görevlileri ile ilgili kişinin onur, şeref ve saygınlığını zedeleyici isnatlar içeren paylaşımlar yaptığı kaydedildi. Bu paylaşımların ifade özgürlüğü ve siyasi eleştiri kapsamında kalamayacağı belirtildi.

Kaftancıoğlu'na 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçu kapsamında verilen cezanın gerekçesi ile ilgili ise çarpıcı satırlar yer aldı. Kaftancıoğlu'nun suça konu tweetleri sıralanan gerekçeli kararda, sanığın Cumhurbaşkanı'na çok ağır hakaretlerde bulunduğu, Erdoğan'ın onur, şeref ve saygınlığına saldırdığı belirtildi.

DEVLETİN SAYGINLIĞINI RENCİDE ETTİ

Sanığın, 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılamak' suçundan aldığı ceza ile ilgili olarak ise şöyle denildi: "Sanığın kendi sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşımlarında Türkiye Cumhuriyeti Devletine ve Hükumetine yönelik olarak 'soykırım', 'katil', 'seri katil' ve 'hırsız' şeklinde devletin saygınlığını rencide edici, aşağılayıcı ve küçültücü ifadeler kullandığı, devleti cinayetler işlemekle itham ettiği, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Türk Milletini soykırım yapmak ile ilişkilendirdiği ve bir kısım bakanlar hakkında hırsız sıfatını kullandığı görülmüştür." Bu ifadelerin ağır eleştiri sınırlarını da aştığı, küçültücü ve aşağılayıcı ifadeler olduğu belirtilen gerekçeli kararda, Kaftancıoğlu'nun kastının bulunduğu, bu sebeple cezanın yasal alt sınırından ayrılmak suretiyle eylemin birden fazla kez gerçekleştirildiği de göz önüne alınarak artırım yapıldığı anlatıldı.

CHP İstanbul İl Başkanı'na 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' suçundan verilen cezanın gerekçesinde ise, Kaftancıoğlu'nun bu suç kapsamındaki 9 ayrı sosyal medya paylaşımlarına yer verildi. Kaftancıoğlu'nun bu paylaşımları kendisinin yaptığını kabul ettiğine dikkat çekilen gerekçeli kararda, 2 Haziran 2013 tarihli "Recep tazyik yüzünden küçük çapulcu da gazı tattı. Ben bir tane kindar çocuk yetiştiriyorum. Haberin olsun Tayyip" şeklindeki paylaşımı ile toplumun dindar kesimine karşı diğer kesimlerini kin beslemeye tahrik ettiği, bunu da kindar yani kin taşıyan bir çocuk yetiştirdiğini belirterek somutlaştırdığı belirtildi. Sanığın diğer sosyal medya mesajlarında da 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçunu işlediğinin anlaşıldığı, özellikle bir kısım paylaşımların 15 Temmuz hain darbe girişiminin yaşadığı zaman diliminin hemen akabinde olması sebebiyle toplumda ağır tehlike meydana getirdiği ifade edildi.

ŞEHİT POLİSLERİ GÖZARDI ETTİ

Ayrıca Kaftancıoğlu'nun 2015 yılı içerisinde yaşanan onca terör olayından sonra sanık tarafından bu saldırılar bir tarafa itilerek, 28 Kasım 2015 tarihli "%49 hadi alın size bir hafta sonu sevinci daha. 1 Kürt öldürüldü. İnandığınız Allah topunuzun belasını versin!" şeklindeki paylaşımı ile hayatını kaybeden bir vatandaşın etnik kimliğine vurgu yaparak bu ölümden de toplumun diğer kesimini sorumlu tutup toplumun Kürt kökenli kesimini diğer kesimlerine kin ve düşmanlık beslemeye tahrik ettiği belirtildi. Gerekçede, aynı saldırının bir terör saldırısı olduğu ve aynı saldırı da iki polisin de şehit edildiği gerçeğini göz ardı ettiği kaydedildi.

Gerekçeli kararda, Canan Kaftancıoğlu'nun 18 Temmuz 2019 tarihli duruşmadan sonra duruşma salonu dışında okuduğu ve kendisine ait Twitter hesabından paylaştığı şiir ile de yargılama yapan mahkeme heyetini kendince birilerinin uşağı olmakla, emir eri olmakla ve bağımsız olmamakla itham ettiği kaydedildi. Sanığın, mahkeme heyetine yönelik olumsuz tutum ve davranışları dikkate alınarak her 5 cezada da takdiri indirim uygulanmadığı belirtildi.