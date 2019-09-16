Adnan Oktar: “Kardeşlerle ilişki yaşa, uzmanlaş”

Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü'ne yönelik İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon öncesi fiziki takip dışında teknik takip yapmış, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında da örgüt lideri ve üyelerine operasyon düzenlemişti.

Operasyon sonrası yürütülen soruşturma sonucu Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü hakkında yaklaşık 4 bin sayfalık bir iddianame düzenlenmişti. İddianamede şüphelilerin beyanları dışında tanık ve şikâyetçilerin de ifadeleri yer alıyor. Davanın ilk duruşması Salı günü yani 17 Eylül'de yapılacak.

Davanın görülmesine sayılı saatler kala Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü iddianamesi kapsamında şikayetçi olarak verilen ifadelerde ilginç detaylar çıkmaya devam ediyor.

İşte Adnan Oktar suç örgütünün çirkin yüzü!

KÜÇÜK YAŞTA DİNİ DUYGULARIM KULLANILDI

Şijkayetçi H.U. ifadesinde, örgüte 17 yaşında dâhil olduğunu, ancak örgüt üyelerinin küçük yaşta olmasından kaynaklı dini duygularını kullanıp sağlıklı karar vermesini engellediklerini anlattı.

Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü'nün liselerde konferanslar düzenleyerek gençleri örgüte dâhil ettiğini anlatan şikâyetçi H.U., örgüt üyeleri tarafından yaşadığı cinsel tacizlerinden, örgüt içerisindeki turnikeye alınışından ve yaşadıklarından şu şekilde bahsetti:

"17 yaşımdayken beni taciz edenlere ek olarak M.D. beni 18 yaşıma girdikten sonra çeşitli yollarla taciz etti. Helal olduğunu iddia ettikleri bütün taciz ve tecavüzlere maruz kaldım. Sonuçta beni ikna etmişlerdi ama o yaşımdaki dini duygularımı kullanıp benim sağlıklı karar vermemi engellemişlerdi. Aradan 2 yıl geçtikten sonra Adnan Oktar ile tekrar görüşmeye başladık. Bu görüşmelerde beni tacizlere devam etti."

"BAŞÖRTÜSÜ KUR'AN'DA YOK" DENMİŞ

Şikâyetçi H.U. ifadesinde üniversiteye gitmeye karar verdiği dönem örgüt üyesi şüpheli A.E.'nin kendisine neler söylediğini ifadesinde anlattı. H.U. ifadesinde, "Üniversitelerde başörtüsü yasak olduğu için ben yurt dışında okumayı düşünüyordum. Bana 'Zaten başörtüsü diye bir şey yok, ne gerek var, aç başını, burada oku!' dedi. Bu sırada beni küçük küçük öpüp çeşitli yerlerime dokunuyor ve beni cinselliğe alıştırmaya çalışıyordu" dedi.

"CİNSELLİK GÜNAH DEĞİL" DİYEREK KANDIRMIŞ

H.U. cinselliğe karşı çıkınca örgüt üyesi A.E.'nin cinselliğin günah olmadığını söylediğini belirtti.

Bir süre cinsellikle ilgili söylediklerine direndiğini anlatan H.U. "Ancak ikna kabiliyeti iyi olduğu için Kur'an'dan da açıklamalar yaparak beni ikna etti. 17 yaşımdayken benimle ilişkide bulundular. O dönem A.E. ile görüşüyordum ama sevgili de değildik. (…) Liselerde konferanslar düzenler, liselerden cemaate reşit olmayan kızları kazandırırdı" ifadelerini kullandı.

OKTAR "SEKSTE UZMANLAŞ" DEDİ

H.U. ayrıca Adnan Oktar'ın yanına ise bir daha gitmek istemediğini, ama A.E.'nin üzerinde yoğun bir psikolojik baskı kurduğunu belirtip şunları anlattı: "Adnan Oktar'ın yanına tekrar gitmeye başladım. Oktar'a her gittiğimde tacizleri daha da arttı. Sonraki görüşmelerimde Oktar, 'Çocuklarla (kardeşlerle) birlikte ol, ilişki konusunda uzmanlaş. Gelirken de seksi iç çamaşırları giyip gel' dedi."