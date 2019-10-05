29 Ekim’de açılacak Türkiye’nin en büyüğü olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bünyesinde 7 gün 24 saat esasıyla hizmet verecek Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'nde inceleme yaptı. Toplam 5 milyon kitabın yer alacağı kütüphane, 29 Ekim'de açılması planlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bünyesinde yer alan Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'nde dün inceleme yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Külliye Kütüphanesinde incelemelerde bulundu

GİRİŞ KISMI TAMAM

Kitap tasnif ve kataloglama işlemleri hızla sürerken, 7 gün 24 saat esasıyla çalışacak kütüphanenin giriş bölümü de tamamlandı. Kütüphanenin iç kısmında da mobilyalar yerleştirilmeye başlandı, öğrencilerin ve araştırmacıların kullanacağı okuma alanları da hazırlandı. 5 milyon kitabın yer alacağı kütüphanede şu ana kadar 1,5 milyonu aşkın kitabın kataloglama işlemi tamamlandı.



Başkan Erdoğan hazırlıkları ve altyapısı tamamlanan kütüphanede incelemelerde bulundu. Kütüphane raflarını gezen Erdoğan, bazı kitapları yakından inceledi.



ALAK SURESİ AYETLERİ

Kütüphanede, çocuklar, öğrenciler ve araştırmacılar için özel bölümler yer alacak. Kütüphanenin prestij okuma salonunda ise önemli bir ayrıntı ortaya çıktı. Kütüphanenin kubbesinin altında yer alan kemerde Alak Suresi'nin 4. ve 5. ayetlerinin Türkçe meali yer aldı. Kemere, "O kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediğini öğretendir" yazıldı.



CEP SİNEMASI DA OLACAK

Kütüphanede özel koleksiyonlar, nadir eserler, elyazmaları, fermanlar, haritalar, fotoğraflar, pullar ve gravürler de kullanıcılara sunulacak. Kütüphanede bir de eski ve yeni ciltleme işlerinin yapılacağı Kitap Şifahanesi yer alacak. Restoran ve kafelerin de yer alacağı kütüphanede, çocuklar için cep sineması da yapılacak. Kütüphanede 2 bin 400 araçlık otopark da bulunacak.



SIRBİSTAN'DA DEV PROJENİN TEMELİNİ ATACAK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7-8 Ekim tarihlerinde Sırbistan'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Erdoğan'ın bir dostluk ve barış projesi olarak nitelediği ve Türkiye'nin bu ülkedeki en büyük projesi olan Belgrad-Saraybosna Otoyolu'nun Sremska Raca-Kuzmin bölümünün temeli Erdoğan ve Vucic tarafından atılacak. Erdoğan, ayrıca ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarma hedefi doğrultusunda Türk ve Sırp işadamlarına yatırım çağrısı yapacak.







VATANDAŞLARA KİTAP DAĞITTI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan cuma namazını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içinde yer alan Millet Camii'nde kıldı.Erdoğan namaz sonrasında vatandaşları selamladı. Vatandaşlarla tokalaşan Erdoğan onlara 40 hadis ve Sure -Dua kitapları dağıttı. ANKARA