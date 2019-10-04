Ve harekete geçiliyor! Ayder'de büyük dönüşüm başlıyor...

'KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ İSTİYORUZ'
Ayder'deki yapı sahipleri ve turizmciler, kentsel dönüşüm projesini desteklediklerini belirterek, projenin son halinin de kendileriyle paylaşılıp, görüşlerinin alınmasını istedi.
Yaylada turizm işletmesi bulunan Yalçın Şahin, kentsel dönüşümü beklediklerini ancak proje hakkında henüz bilgi sahibi olmadıklarını söyledi. Kendilerinin görüşlerinin alındığını anlatan Şahin, "Kentsel dönüşümü istiyoruz. Ayder'de bir düzenleme olmalı. Buraya gelen turistlerin otopark, tuvalet, konaklama, yeme içme sorunları var. Bunların hepsinin düzene girmesini istiyoruz. Ama bu çalışmalar yürütülürken buranın bilge kişileri, eski insanları dinlensin. Ayder'de hayvanların geçeceği yürüyeceği dolaşacağı yer kalmadı. Yöre halkının fikirlerin alınarak bu bölgede yaşananlarla ilgili fikir sahibi olmaları gerekiyor" dedi.