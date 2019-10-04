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Ve harekete geçiliyor! Ayder'de büyük dönüşüm başlıyor...

Cumhurbaşkanı 'ın "Ayder'i kirlettik, rezil ettik" çıkışı ile gündeme gelen 'nin ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası için harekete geçiliyor. Yaylada, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) öncülüğünde, 5 bakanlığın ortaklaşa uygulayacağı Kentsel Dönüşüm Projesi ile altyapı ve ulaşım sorunları çözülecek, dikey yerine en fazla 2 katlı yatay yapılar inşa edilecek. Proje kapsamında ilk olarak 1700 araçlık otopark ile kaplıca oteli yapılacak. Yıl sonuna doğru başlayacak kentsel dönüşüm projesinde sona gelindi.

DHA Ekonomi galerileri
Giriş Tarihi: 04.10.2019 13:17 Güncelleme Tarihi: 04.10.2019 13:20
Ve harekete geçiliyor! Ayder'de büyük dönüşüm başlıyor...

1987 yılında Bakanlar Kurulu Karar ile turizm merkezi ilan edilen Çamlıhemşin ilçesinde bulunan Ayder Yaylası, 1994 yılında Milli Park, 1998 yılında ise Doğal SİT Alanı ilan edilerek koruma altına alındı. 2006 yılında da Bakanlar Kurulu kararıyla, 'Kültür ve Turizm Koruma Gelişim Bölgesi' ilan edilen Ayder Yaylasısı için bu gelişmelerin ardından yasaya göre 2 yıl içerisinde Koruma Amaçlı İmar Planı oluşturulması gerekiyordu. Ancak, aradan 21 yıl geçmesine rağmen yayla için imar planları hazırlanmadı.

Ve harekete geçiliyor! Ayder'de büyük dönüşüm başlıyor...

YIKIM İHALESİNE KATILAN FİRMA OLMAYINCA KAÇAK YAPILAR YIKILAMADI

Koruma planlarının uygulanması halinde yapılaşma tipi ve yoğunluğunun ancak projeler dahilinde yapılabileceği Ayder Yaylası, her geçen gün doğal özelliğini yitirdi. Kaçak ve beton yapıların inşa edildiği yayla ve çevresinde yüzlerce kişi, kaçak yapılaşma ile SİT ve Milli Park yasalarına muhalefetten yargılandı. Çamlıhemşin Belediyesi Meclisi, Ayder Yaylası'ndaki 290 yapıdan 158'i hakkında, kaçak ve ruhsata aykırı olduğu gerekçesiyle yıkım kararı aldı. Kaçak ve ruhsata aykırı yapıların yıkılması için Kamu İhale Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca hizmet alımı yoluyla açık ihaleye çıkıldı. Ancak yıkım ihalesine katılan firma olmayınca kaçak yapılar yıkılamadı.



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Ve harekete geçiliyor! Ayder'de büyük dönüşüm başlıyor...

PROJEDE SONA GELİNDİ

5 ayrı koruma kararına rağmen kaçak yapıların yükseldiği Ayder Yaylası'nda Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından uygulanacak Kentsel Dönüşüm Projesi için 5 farklı yayla modeli hazırlandı. Yaylada, TOKİ öncülüğünde, 5 bakanlığın ortaklaşa uygulayacağı Kentsel Dönüşüm Projesi ile altyapı ve ulaşım sorunları çözülecek, dikey yerine en fazla 2 katlı yatay yapılar inşa edilecek. Proje kapsamında ilk olarak 1700 araçlık otopark ile kaplıca oteli yapılacak. Yıl sonuna doğru başlayacak kentsel dönüşüm projesinde sona gelindi.



Ve harekete geçiliyor! Ayder'de büyük dönüşüm başlıyor...

'KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ İSTİYORUZ'

Ayder'deki yapı sahipleri ve turizmciler, kentsel dönüşüm projesini desteklediklerini belirterek, projenin son halinin de kendileriyle paylaşılıp, görüşlerinin alınmasını istedi.

Yaylada turizm işletmesi bulunan Yalçın Şahin, kentsel dönüşümü beklediklerini ancak proje hakkında henüz bilgi sahibi olmadıklarını söyledi. Kendilerinin görüşlerinin alındığını anlatan Şahin, "Kentsel dönüşümü istiyoruz. Ayder'de bir düzenleme olmalı. Buraya gelen turistlerin otopark, tuvalet, konaklama, yeme içme sorunları var. Bunların hepsinin düzene girmesini istiyoruz. Ama bu çalışmalar yürütülürken buranın bilge kişileri, eski insanları dinlensin. Ayder'de hayvanların geçeceği yürüyeceği dolaşacağı yer kalmadı. Yöre halkının fikirlerin alınarak bu bölgede yaşananlarla ilgili fikir sahibi olmaları gerekiyor" dedi.



Ve harekete geçiliyor! Ayder'de büyük dönüşüm başlıyor...

'BURADAKİ ARAZİLER BİZE ATALARIMIZDAN KALMIŞ'

Sevim Yılmaz ise Ayder'de doğup büyüdüğünü belirterek destek verdikleri kentsel dönüşüm projesinin son halinden haberdar olmadıklarını söyledi. Yılmaz, "Buradaki araziler bize atalarımızdan kalmış. Hiçbir şekilde kullanamıyoruz. Bu yıl bir salıncak koyuldu, masalar atıldı onu da kaldırdılar. Bize burada yürütülen çalışmalarla ilgili danışılmasını istiyoruz. İyi mi olacak kötü mü olacak hiç bilmiyoruz. Bize bir bilgilendirme yapılsa iyi olur" diye konuştu.



Ve harekete geçiliyor! Ayder'de büyük dönüşüm başlıyor...

'AYDER'İ BU HALE GETİREN BİZİZ'

Yahya Soysal da "Ayder'i bu hale getiren biziz. Ayder esnafın hiçbirisi de Ayder'in bu konumundan memnun değil. O yüzden de devlet bu işe el attı. Devletten başkası da bu işi çözemez. Devletinde vatandaşını mağdur etmeyeceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kentsel dönüşümün nasıl yapılacağının kendilerine anlatılmasını beklediklerini söyleyen Muhammet Sarı, "Bir belirsizlik var. Kimse hiçbir bilgi verilmiyor. En basit yapılaşmanın bile nereye yapacağı belli değil. Bizlerle istişare etmelerini bekliyoruz" dedi.



Ve harekete geçiliyor! Ayder'de büyük dönüşüm başlıyor...

PROF. DR. YÜKSEK: KENTSEL DÖNÜŞÜM ŞANS

Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Peyjaz Mimarlığı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Turan Yüksek, kentsel dönüşüm projesinin Ayder için bir şans olduğunu belirterek çalışmaların otoparkla başlamasının son derece güzel bir gelişme olduğunu söyledi.



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