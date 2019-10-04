Ve harekete geçiliyor! Ayder'de büyük dönüşüm başlıyor...

'AYDER'İ BU HALE GETİREN BİZİZ'



Yahya Soysal da "Ayder'i bu hale getiren biziz. Ayder esnafın hiçbirisi de Ayder'in bu konumundan memnun değil. O yüzden de devlet bu işe el attı. Devletten başkası da bu işi çözemez. Devletinde vatandaşını mağdur etmeyeceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.



Kentsel dönüşümün nasıl yapılacağının kendilerine anlatılmasını beklediklerini söyleyen Muhammet Sarı, "Bir belirsizlik var. Kimse hiçbir bilgi verilmiyor. En basit yapılaşmanın bile nereye yapacağı belli değil. Bizlerle istişare etmelerini bekliyoruz" dedi.







