Bakan Hulusi Akar'dan flaş açıklama

Milli Savunma Bakanı Akar ve komuta kademesi, Bakanlıktaki toplantıda Barış Pınarı Harekatı'nda gelinen son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Burada etkisiz hale getirilen terörist sayısıyla ilgili de son rakamlar kamuoyuna duyuruldu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bir dizi açıklamalarda bulundu. İşte Akar'ın sözlerinden öne çıkan satır başları;

"Başladığımız Barış Pınarı Harekatı faaliyetini inşallah alnımızın akıyla başarıyla tamamlayacağız."

"Harekat, planladığımız şekilde başarıyla devam ediyor. Şu ana kadar 342 terörist etkisiz hale getirildi."