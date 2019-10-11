Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Bakan Hulusi Akar'dan flaş açıklama

Bakan 'dan flaş açıklama

Akar: "Harekat, planladığımız şekilde başarıyla devam ediyor. Şu ana kadar 342 terörist etkisiz hale getirildi."

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.10.2019 12:36 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019 12:43
Bakan Hulusi Akar'dan flaş açıklama

Milli Savunma Bakanı Akar ve komuta kademesi, Bakanlıktaki toplantıda Barış Pınarı Harekatı'nda gelinen son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Burada etkisiz hale getirilen terörist sayısıyla ilgili de son rakamlar kamuoyuna duyuruldu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bir dizi açıklamalarda bulundu. İşte Akar'ın sözlerinden öne çıkan satır başları;

"Başladığımız Barış Pınarı Harekatı faaliyetini inşallah alnımızın akıyla başarıyla tamamlayacağız."

"Harekat, planladığımız şekilde başarıyla devam ediyor. Şu ana kadar 342 terörist etkisiz hale getirildi."

Barış Pınarı Harekatı'ndan son dakika haberi: YPG/PKK'lı hainler böyle gafil avlandı!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Hulusi Akar'dan flaş açıklama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN