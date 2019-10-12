ABD'nin YPG'ye verdiği Hummer'lar Resulayn operasyonu ile ortaya çıktı!

ABD, 'DEAŞ'la mücadele' adı altında terör örgütü YPG'ye tırlar dolusu mühimmat ve askeri araç yardımı yapmıştı.

YPG ise bu silahları, Türkiye'ye saldırırken kullanıyordu.

Barış Pınarı Harekatı'yla Suriye'nin kuzeyin köşeye sıkışan YPG, elindekileri bırakıp bölgeyi terk ediyor.

Resulayn'da kontrol ele geçirildi! İşte YPG'nin elindeki ABD zırhlıları!

HUMMER'LAR ELE GEÇİRİLDİ

Suriye Milli Ordusu, Resulayn'da YPG'yi uzaklaştırırken; bıraktıkları araçları da ele geçirdi. Bu araçlar arasında Amerikan malı zırhlı Hummer'ların olması da dikkatlerden kaçmadı.