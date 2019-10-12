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ABD'nin 'ye verdiği Hummer'lar Resulayn operasyonu ile ortaya çıktı!

Barış Pınarı Harekatı'nın 4.gününde flaş bir gelişme yaşandı. Gelen son dakika bilgisine göre Resulayn, terörist unsurlardan arındırıldı. Bölgede, ABD'ye ait Hummer'lar görüntülendi...

Giriş Tarihi: 12.10.2019 13:38 Güncelleme Tarihi: 12.10.2019 13:53
ABD'nin YPG'ye verdiği Hummer'lar Resulayn operasyonu ile ortaya çıktı!

ABD, 'DEAŞ'la mücadele' adı altında terör örgütü YPG'ye tırlar dolusu mühimmat ve askeri araç yardımı yapmıştı.

YPG ise bu silahları, Türkiye'ye saldırırken kullanıyordu.

Barış Pınarı Harekatı'yla Suriye'nin kuzeyin köşeye sıkışan YPG, elindekileri bırakıp bölgeyi terk ediyor.

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HUMMER'LAR ELE GEÇİRİLDİ

Suriye Milli Ordusu, Resulayn'da YPG'yi uzaklaştırırken; bıraktıkları araçları da ele geçirdi. Bu araçlar arasında Amerikan malı zırhlı Hummer'ların olması da dikkatlerden kaçmadı.

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ABD'nin YPG'ye verdiği Hummer'lar Resulayn operasyonu ile ortaya çıktı!
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