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Gıda teröristleri ile ilgili son dakika haberi: Bakanlık yayınladı! içeren hileli ürünler listesinde olanlar...

Hileli et üretimi yaparak vatandaşlara gizlice yediren firmalar ile ilgili son dakika haberi geldi. Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve uzun süredir yürüttüğü laboratuvar çalışmaların neticesinde hileli gıdaları tek tek tespit etti. Bu ürünlerin listesi ise Tarım ve Orman Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinde yayınlandı. İşte 2019 yılının son çeyreğinde yayınlanan, alışveriş yaparken satın almamanız gereken hileli ürünler ve taklit gıdalar listesi…

Giriş Tarihi: 13.10.2019 19:35 Güncelleme Tarihi: 13.10.2019 19:35
Gıda teröristleri ile ilgili son dakika haberi: Bakanlık yayınladı! Domuz eti içeren hileli ürünler listesinde olanlar...

Geçtiğimiz yıl Tarım ve tarafından yayınlanan hileli gıdalar listesinin ardından Bakanlık taklit gıdalar ile ilgili yeni bir laboratuvar çalışması başlattı. Bu çalışma ile birlikte, 2012 yılından bu yana tespit edilen 1238 firmaya ait 2 binin üzerinde üründe tağşiş ya da taklit yapıldığı ortaya çıktı. Bakanlık tarafından yapılan titiz çalışmanın sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı ve hileli ürünler listesi yayınlandı. Listede en çok dikkat çeken ürünler arasında domuz etinden üretilmiş sucuk, köfte harcı ve salam yer alıyor.

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Türkiye'de birçok şubesi olan marketler zincirinde de satılan bu ürünleri üreten firmaların faaliyet gösterdikleri yerler ile birlikte isimleri açıklanırken, firmalar arasında ünlü GURME et ürünlerinin ön planda olması dikkat çekiyor. Migros dahil birçok marketler zincirinde yeralan bu ürünlerin raflardan kaldırılmaya başlandığı belirtildi.

İşte marka marka hileli ürünler listesi...

AT VE EŞEK ETİ İÇEREN ÜRÜNLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

HİLELİ GIDALAR VE DOMUZ ETİ İÇEREN ÜRÜNLER TAM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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Gıda teröristleri ile ilgili son dakika haberi: Bakanlık yayınladı! Domuz eti içeren hileli ürünler listesinde olanlar...
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