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  • Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı hileli ürünler listesini yayınladı! İşte hileli ürünler tespit edilen o firmalar

, Tarım ve listesini yayınladı! İşte tespit edilen o firmalar

, Tarım ve ve listesini açıkladı! Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten ve satan firmanın adı, ürün adı, markası, parti ve seri numarasını içeren bilgiler kamuoyunun bilgisine sunuldu., tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen toplam 618 firmaya ait 1211 parti ürün bulunuyor. Böylece ilk kamuoyu duyurusunun yapıldığı 2012 yılından bu yana 1283 firmaya ait 2816 parti ürün tüketicilerin bilgisine sunuldu. , Tarım ve Hayvancılık konusunda uyarılarda bulundu. Peki hileli ürünler listesinde hangi ürünler bulunuyor? İşte Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın açıkladığı hileli ve ürünler listesi...

Giriş Tarihi: 12.10.2019 15:33 Güncelleme Tarihi: 12.10.2019 17:36
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı hileli ürünler listesini yayınladı! İşte hileli ürünler tespit edilen o firmalar

, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kamuoyu duyurusu

Ülkemizde güvenilirliğinin sağlanması, gıdalarda ve tağşişin önlenmesi, kişilerin sağlığının ve tüketici menfaatlerinin korunması ile sektörde haksız rekabetin engellenmesi amacıyla gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretim, işleme ve dağıtımının tüm aşamalarında resmi kontrol faaliyetleri Bakanlık olarak büyük bir titizlikle yürütülmektedir.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı hileli ürünler listesini yayınladı! İşte hileli ürünler tespit edilen o firmalar

5996 sayılı "Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, ve Yem Kanunu" ve bu Kanun kapsamında hazırlanan, " ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik" gereğince; laboratuvar sonucuyla veya tağşiş yapıldığı kesinleşen gıdaları üreten/ithal eden; kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten ve/veya satan firmanın adı, ürün adı, markası, parti ve/veya seri numarasını içeren bilgiler kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı hileli ürünler listesini yayınladı! İşte hileli ürünler tespit edilen o firmalar

Bakanlığımızın yürüttüğü resmi kontroller ve firmaların otokontrol sistemlerine ek olarak bu uygulamamız ile;

-Tüketici sağlığının ve menfaatinin korunması,

-Sektörde haksız rekabetin önlenmesi,

-Tüketiciler aracılığıyla firmalar üzerinde bir denetim mekanizması oluşturulması ve

-Firmaların "güvenilir üretimi"nin teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı hileli ürünler listesini yayınladı! İşte hileli ürünler tespit edilen o firmalar

Söz konusu uygunsuzlukların tespit edilmesinde; Bakanlığımızca yürütülen denetimlerin yanında, tüketiciler tarafından yapılan ihbar, şikâyet, CİMER ve Alo 174 Hattı başvuruları neticesinde gerçekleştirilen denetimlerin de büyük payı olduğu açıktır. Bu bakımdan tüketicilerin bu başvurularını sürdürmeleri, halkımızın sağlığının korunması yönündeki çalışmalarımız için büyük önem taşımaktadır.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı hileli ürünler listesini yayınladı! İşte hileli ürünler tespit edilen o firmalar

, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen toplam 618 firmaya ait 1211 parti ürün Bakanlığımız internet sitesinde kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı hileli ürünler listesini yayınladı! İşte hileli ürünler tespit edilen o firmalar

Böylece ilk kamuoyu duyurusunun yapıldığı 2012 yılından bu yana 1283 firmaya ait 2816 parti ürün tüketicilerin bilgisine arz edilmiştir.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı hileli ürünler listesini yayınladı! İşte hileli ürünler tespit edilen o firmalar

konusunda kamu otoritesi olan Bakanlığımız, yasalarla verilmiş tüm yetkileri tereddütsüz kullanarak güvenilirliğinin sağlanmasına ve tüketicinin korunmasına yönelik çalışmalarını aralıksız olarak ve büyük bir titizlikle sürdürmektedir.

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