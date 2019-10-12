Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı hileli ürünler listesini yayınladı! İşte hileli ürünler tespit edilen o firmalar

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı taklit ve hileli ürünler listesini açıkladı! Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten ve satan firmanın adı, ürün adı, markası, parti ve seri numarasını içeren bilgiler kamuoyunun bilgisine sunuldu.Taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen toplam 618 firmaya ait 1211 parti ürün bulunuyor. Böylece ilk kamuoyu duyurusunun yapıldığı 2012 yılından bu yana 1283 firmaya ait 2816 parti ürün tüketicilerin bilgisine sunuldu. Gıda, Tarım ve Hayvancılık hileli ürünler konusunda uyarılarda bulundu. Peki hileli ürünler listesinde hangi ürünler bulunuyor? İşte Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın açıkladığı hileli ve zehir saçan ürünler listesi...