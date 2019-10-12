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  • Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan hileli ürünler duyurusu! İşte tek tırnaklı ve at eti tespit edilen o firmalar

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan duyurusu! İşte tek tırnaklı ve tespit edilen o firmalar

Tarım ve Orman Bakanlığı, resmi internet sitesinden yaptığı duyuru ile taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen toplam 618 firmaya ait 1211 parti ürünü tek tek açıkladı. Açıklanan listede ve tespit edilen firmalarda yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı listesinde yer alan tek tırnaklı ve at eti tespit etilen firmaların listesinde aşağıdan ulaşabilirsiniz. İşte hileli ürünler listesi!

Giriş Tarihi: 12.10.2019 17:33 Güncelleme Tarihi: 12.10.2019 17:44
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan hileli ürünler duyurusu! İşte tek tırnaklı ve at eti tespit edilen o firmalar

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hileli ürünler tespit edilirken; at ve eşek eti ürünü kullanan firmalar açıklandı. İşte, bakanlığının o duyurusu ve hileli ürün kullanan firmalar;

"Tarım ve Orman Bakanlığının yaptığı kontroller sonucunda sahip olduğu bilgileri, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanun'unun 31 inci maddesinin 6 ncı fıkrası uyarınca kamuoyunun bilgisine sunabileceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 17 Aralık 2011 tarihli Gıda ve Yemin Resmi Kontrolüne Dair Yönetmeliğin 8 inci maddesi gereğince kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten ve/veya satan firmanın adı, ürün adı, markası, parti ve/veya seri numarasının Bakanlık resmi internet sitesinde Bakanlıkça kamuoyunun bilgisine sunabileceği hükmü yer almaktadır.

Bu kapsamda, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş ürünlere ait bilgiler aşağıda yer almaktadır."

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan hileli ürünler duyurusu! İşte tek tırnaklı ve at eti tespit edilen o firmalar
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Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan hileli ürünler duyurusu! İşte tek tırnaklı ve at eti tespit edilen o firmalar
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan hileli ürünler duyurusu! İşte tek tırnaklı ve at eti tespit edilen o firmalar
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan hileli ürünler duyurusu! İşte tek tırnaklı ve at eti tespit edilen o firmalar
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan hileli ürünler duyurusu! İşte tek tırnaklı ve at eti tespit edilen o firmalar
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan hileli ürünler duyurusu! İşte tek tırnaklı ve at eti tespit edilen o firmalar
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