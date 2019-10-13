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'ın Suluk beldesi kurtarıldı

Milli Savunma Bakanlığı, "Barış Pınarı Harekâtı kapsamında gece boyunca kara ve hava ateş destek vasıtaları ve İHA’larla desteklenen operasyonlar başarıyla devam etti. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 480 oldu" açıklamasını yaptı. ilçesinin Suluk beldesi /'lı teröristlerden kurtarıldı.

Giriş Tarihi: 13.10.2019 09:19
Tel Abyad'ın Suluk beldesi kurtarıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısının 480 olduğunu açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi.

"Barış Pınarı Harekatı kapsamında gece boyunca kara ve hava ateş destek vasıtaları ve İHA'larla desteklenen operasyonlar başarıyla devam etti. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 480 oldu."

SULUK BELDESİ DE KURTARILDI

Barış Pınarı Harekatı'nda, Tel Abyad ilçesinin Suluk beldesi YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarıldı.

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Tel Abyad'ın Suluk beldesi kurtarıldı
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