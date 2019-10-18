YPG/PKK'lıların bomba tuzakladığı araç ele geçirildi

SMO, harekatta kurtarılan bölgelerde güvenlik çalışmalarını sürdürüyor.

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TUZAKLANMIŞ ARAÇ İMHA EDİLDİ

Bu kapsamda, Münbiç ve Haseke'yi birbirine bağlayan M4 otoyolu üzerinde patlayıcıların yüklendiği ve bomba tuzaklanarak terk edilmiş bir araç ele geçirildi.

SMO uzman ekipleri, silah depolarının yakınında bulunan araçtaki patlayıcıları imha etti.

MSO arama tarama faaliyetleri kapsamında daha önce de teröristlere ait silah depoları ve çok sayıda mühimmat ele geçirmişti.