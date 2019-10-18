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/'lıların bomba tuzakladığı araç ele geçirildi

, 'nda terörden arındırılan otoyolu üzerinde /'lıların patlayıcı yükleyip terk ettiği bir araç buldu. Uzman ekipler, silah depolarının yakınına bırakılan araçtaki bombaları etkisiz hale getirdi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 18.10.2019 16:52 Güncelleme Tarihi: 18.10.2019 17:11
YPG/PKK'lıların bomba tuzakladığı araç ele geçirildi

SMO, harekatta kurtarılan bölgelerde güvenlik çalışmalarını sürdürüyor.

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TUZAKLANMIŞ ARAÇ İMHA EDİLDİ

Bu kapsamda, Münbiç ve Haseke'yi birbirine bağlayan M4 otoyolu üzerinde patlayıcıların yüklendiği ve bomba tuzaklanarak terk edilmiş bir araç ele geçirildi.

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SMO uzman ekipleri, silah depolarının yakınında bulunan araçtaki patlayıcıları imha etti.

MSO arama tarama faaliyetleri kapsamında daha önce de teröristlere ait silah depoları ve çok sayıda mühimmat ele geçirmişti.

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YPG/PKK'lıların bomba tuzakladığı araç ele geçirildi
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