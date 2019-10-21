MSB: Bölgeden 125 araç çıkış yaptı! 36 taciz ateşi...

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, geçen 17 Ekim'de Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakat çerçevesinde, PKK/YPG teröristlerinin 120 saat içerisinde bölgeden çıkmasının yakından takip edildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

PKK/YPG'li teröristlerin çekilmesi nasıl izleniyor? Barış Pınarı Harekatı'na verilen 5 günlük arada 4. gün...



"Bu kapsamda kesinlikle hiçbir engelleme yapılmadığı gibi bölgeden çıkış faaliyetleri sıkı şekilde ABD'li muhataplarla koordine edilmektedir. Bu kapsamda şimdiye kadar bölgeden 125 araç çıkış yapmıştır. ABD ile yapılan mutabakata rağmen PKK/YPG'li teröristlerce 17 Ekim 2019, saat 22.00'den itibaren toplam 36 taciz/ihlal gerçekleştirilmiştir. Konuyla ilgili ABD askerî yetkilileri ile yakından koordineye devam edilmektedir."