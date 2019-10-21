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MSB: Bölgeden 125 araç çıkış yaptı! 36 taciz ateşi...

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında ABD ile varılan mutabakat çerçevesinde, şimdiye kadar bölgeden 125 aracın çıkış yaptığını, teröristlerin ise 36 taciz/ihlal gerçekleştirdiğini açıkladı.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 21.10.2019 13:23 Güncelleme Tarihi: 21.10.2019 13:33
MSB: Bölgeden 125 araç çıkış yaptı! 36 taciz ateşi...

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, geçen 17 Ekim'de Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakat çerçevesinde, PKK/YPG teröristlerinin 120 saat içerisinde bölgeden çıkmasının yakından takip edildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

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"Bu kapsamda kesinlikle hiçbir engelleme yapılmadığı gibi bölgeden çıkış faaliyetleri sıkı şekilde ABD'li muhataplarla koordine edilmektedir. Bu kapsamda şimdiye kadar bölgeden 125 araç çıkış yapmıştır. ABD ile yapılan mutabakata rağmen PKK/YPG'li teröristlerce 17 Ekim 2019, saat 22.00'den itibaren toplam 36 taciz/ihlal gerçekleştirilmiştir. Konuyla ilgili ABD askerî yetkilileri ile yakından koordineye devam edilmektedir."

MSB: Bölgeden 125 araç çıkış yaptı! 36 taciz ateşi...

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MSB: Bölgeden 125 araç çıkış yaptı! 36 taciz ateşi...
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