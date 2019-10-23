Fatih Portakal'dan büyük hazımsızlık... YPG'nin sözde karargahına Türk bayrağı asıldığı o görüntüleri yayınlamadı

FOX TV Anahaber sunucu Fatih Portakal, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik başlattığı Barış Pınarı harekatından rahatsızlık duydu ve algı operasyonu yapmaya başladı. Fatih Portakal son skandalında ise 'bu kadarına da pes' dedirtti.





Fatih Portakal YPG'nin sözde karargahına Türk bayrağı asıldığı o görüntüleri yayınlamadı

Şanlı ordumuzun Suriye'nin kuzeyinde, terör örgütlerini temizlemek ve sınır güvenliğini sağlamak adına başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda sahada ve masada alınan başarılı sonuçlar, meyvelerini göstermeye başladı.

Türkiye aldığı başarılı sonuçlarla, güveni bölge ilan edilen yerleri güvence altına aldı.

YPG KARARGAHINA TÜRK BAYRAĞI ASILDI

Resulayn'da arama tarama faaliyetlerine devam eden Türk askeri, YPG'nin sözde karargahına da Türk bayrağını astı.

FATİH PORTAKAL BÜYÜK ZAFERİ HAZMEDEMEDİ

Fox Tv Ana Haber sunucusu Fatih Portakal ise Mehmetçiğimizin, Resulayn'da YPG'nin sözde karargahına da Türk bayrağını asmasını bilerek yayınlamadı.



Rasulayn'ın göbeğine Türk Bayrağı asıldı

Portakal, "Biz oraya bayrak dikmeye gitmedik" diyerek neden yayınlamadığını açıkladı. Portakal ayrıca TSK'yı da bu konuda suçladı.