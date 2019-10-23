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'dan büyük hazımsızlık... 'nin sözde karargahına Türk bayrağı asıldığı o görüntüleri yayınlamadı

Şanlı ordumuz Resulayn'ın güvenliğini sağladıktan sonra 'nin sözde karargahına Türk bayrağı asmıştı. 'nin zaferini hazmedemeyen sözde YPG'nin karargahına Türk bayrağı asıldığı o görüntüleri kınayarak yayınlamadı

Giriş Tarihi: 24.10.2019 00:01 Güncelleme Tarihi: 24.10.2019 00:24
Fatih Portakal'dan büyük hazımsızlık... YPG'nin sözde karargahına Türk bayrağı asıldığı o görüntüleri yayınlamadı

FOX TV Anahaber sunucu Fatih Portakal, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik başlattığı Barış Pınarı harekatından rahatsızlık duydu ve algı operasyonu yapmaya başladı. Fatih Portakal son skandalında ise 'bu kadarına da pes' dedirtti.

Fatih Portakal YPG'nin sözde karargahına Türk bayrağı asıldığı o görüntüleri yayınlamadı

Şanlı ordumuzun Suriye'nin kuzeyinde, terör örgütlerini temizlemek ve sınır güvenliğini sağlamak adına başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda sahada ve masada alınan başarılı sonuçlar, meyvelerini göstermeye başladı.

Türkiye aldığı başarılı sonuçlarla, güveni bölge ilan edilen yerleri güvence altına aldı.

Hıncal Uluç'tan Fatih Portakal için çok sert yazı

YPG KARARGAHINA TÜRK BAYRAĞI ASILDI
Resulayn'da arama tarama faaliyetlerine devam eden Türk askeri, YPG'nin sözde karargahına da Türk bayrağını astı.

FATİH PORTAKAL BÜYÜK ZAFERİ HAZMEDEMEDİ
Fox Tv Ana Haber sunucusu Fatih Portakal ise Mehmetçiğimizin, Resulayn'da YPG'nin sözde karargahına da Türk bayrağını asmasını bilerek yayınlamadı.

Rasulayn'ın göbeğine Türk Bayrağı asıldı

Portakal, "Biz oraya bayrak dikmeye gitmedik" diyerek neden yayınlamadığını açıkladı. Portakal ayrıca TSK'yı da bu konuda suçladı.

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