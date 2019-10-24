Fatih Portakal'dan yine algı operasyonu! Manipülatif bir açıklama daha

Türkiye Fırat'ın doğusundan oluşturulmak istenen terör koridorunu yok etmek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı'yla teröristlere ağır darbe vurdu. Harekat'ın 9. gününde ABD ile yapılan müzakereler sonucunda imzalanan Suriye anlaşmasıyla Türkiye istediğini aldı. Yapılan bu anlaşmayla Türkiye hem sahada hem de masada büyük bir zafere imza attı. Türkiye ile ABD arasında imzalanan anlaşmaya göre terör örgütü 120 saat içinde güvenli bölgeden çekilecek ve harekat duracaktı.

Fatih Portakal YPG'nin sözde karargahına Türk bayrağı asıldığı o görüntüleri yayınlamadı

BAKANLIK: YENİ BİR HAREKATA GEREK KALMAMIŞTIR

120 saatin sonunda Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Fırat'ın doğusuna ilişkin Türkiye ile ABD arasında mutabakata varıldığı ve bu kapsamda Barış Pınarı Harekatı'na 120 saat ara verildiği hatırlatılarak, "Bugüne kadar tarafımızdan mutabakata varılan hususların yerine getirilmesinde gerekli hassasiyet gösterilmiştir" ifadesi kullanıldı. ABD tarafından PKK/YPG'nin bölgeden çekilmesinin tamamlandığının bildirildiği belirtilen açıklamada, "Barış Pınarı Harekat alanı dışındaki hudutlarımızın güvenliği ve YPG terör örgütü unsurlarının 30 kilometre dışına çıkarılmasına yönelik esasları da içeren anılan mutabakat çerçevesinde mevcut harekat alanımız dışında bu aşamada yeni bir harekat icra edilmesine gerek kalmamıştır." İfadelerine yer verildi.

PORTAKAL YİNE ALGI OYUNUNA BAŞLADI

Masum sivilleri ve bebekleri öldüren terör ögütü PKK için "Türkler PKK'ya teşekkür etmeli" diyen FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal Milli Savunma Bakanlığından SİHA ve İHA'ların görüntülerini istediğini iddia ettiği bir tweet attı.

Barış Pınarı Harekatı boyunca ve sonrasındaki gelişmelerle Türkiye'nin elde ettiği zaferi hazmedemeyen Amerikan merkezli yayın organı FOX TV'nin sunucusu Portakal, paylaşımında her zaman ki gibi yine hükümeti hedef aldı. Yaptığı paylaşımla teröristlerin bölgeden çekilmediğini anlaşmanın yalan olduğunu ima eden Portakal İHA-SİHA görüntülerinin paylaşılmasını istedi.

Portakal'ın paylaşımı:

Twitter'dan yaptığı açıklamada Milli Savunma Bakanlığından SİHA ve İHA'ların kaydettiği görüntüleri istediğini belirten ve bu isteğini yineleyen Portakal'ın açıklamalarına tepki yağdı.

"EKREM'İN VALİ'YE (İT) DEDİĞİ GÖRÜNTÜLER VAR NEDEN YAYINLAMADINIZ"

Geçtiğimiz yerel seçimlerde CHP İstanbul Büyükşehir belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun VIP salonu kullanma hakkı olmamasına rağmen zorla işgal etmesi sırasında Ordu Valisi'ne yönelik 'Valiniz itlik yapmıştır' ifadelerini kullanmış ardından ise inkar ederek 'vali basitlik yaptı' dediğini öne sürmüştü. O dönem de CHP'li Fatih Portakal, FOX Haber'de arkadaşı İmamoğlu'nu bir kez daha yalanlamış ve "Görüntüler var. Kulaklarımın ne duyduğunu ben biliyorum" demesine rağmen görüntüleri yayınlamamıştı.

MSB'den İHA - SİHA görüntülerini istemesinin ardından Portakal'a bu olay hatırlatılarak, "Sizde de Ekrem'in Vali'ye (İT) dediği görüntüler var neden yayınlamadınız ? siz de yayınlasaydınız da bizim size güvenimiz artsaydı.