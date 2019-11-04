“Türkiye hakkında ABD’de büyük güç yarışı var”

ABD TÜRKİYE'Yİ DİPLOMASİDE BAŞARILI BULUYOR

-Suriye konusunda Trump yönetimi ile Türkiye'nin anlaşmaya varması ABD'de nasıl yankı buldu?

Elbette Başkan Trump ve Beyaz Saray ekibinin kendi açılarından diplomatik zafer olarak kamuoyuna lanse ettiler. Hem Türkiye ile diyalog kapısının devam ettiğini açıkladılar hemde Türkiye'nin operasyonu durdurma konusunun büyük zafer olarak nitelendirdiler. Tabii bu başarıyı ateşkes olarak Türkiye'nin kabul etmediğini de belirtmekte fayda var. Genel ABD medyasında ve Demokrat Kesim,Başkan Trump'ı sert şekilde eleştirerek, Trump Türkiye'nin her istediğini şeklinde demeçleri oldu. ABD medyasında da Başkan Yardımcısı Pence'in Ankara ziyaretini başarısız göstermeye çalışanlar oldu. Özetle ABD'de Trump karşıtları Türkiye'nin diplomatik başarı elde ettiğini vurguladı.





ABD'DE YPG/PKK'YI MEŞRULAŞTIRMA OPERASYONU

-ABD'nin YPG/PKK'ya desteğini tamamen kestiğini söyleyebilir miyiz?

Diyemeyiz. Zira Başkan Trump da petrol rezervelerinin korunması ve paylaşımında YPG-PKK ile çalışmaya devam edeceklerini açıkladı. Zira başta Pentagon olmak uzere tüm resmi kurumlar, düzenli iletişimlerini YPG-PKK ile devam ettirmekle beraber, Kongre'de müthiş bir YPG-PKK mağdur edildi kampanyası dolaşıma sokuldu. 5 Senatörün, terör lideri Mazloum Kobani'nin ivedilikle ABD'ye gelmesi için Dışişleri Bakanı Pompeo'ya "yardım et" mektubu yazdılar. Dahası YPG'nin temsilcisi İlham Ahmade Kongre'de konuşma imkani verdiler.

SURİYE'DEN ÇEKİLME NİYETLERİ YOK

-ABD'nin Suriye'den tamamen çekileceği yönünde bir hava var mı Washington'da?

Böyle bir hava şuanda yok. Her ne kadar Başkan Trump askerlerimizi çekiyoruz dese de çok yakın zamanda Kuzey Irak'tan Suriye'ye petrol rezervlerinin korunması için asker sevkiyatı gerçekleşti. Kongre'den hem Cumhuriyetçi hem Demokratlar Suriye'den ABD askerlerinin çekilmesini istemiyorlar. Açıkçası meydanın Rusya ve İran kalması, ABD'nin Ortadoğu çıkarlarına ters. Gönül isterdi ki Türkiye ve ABD iki NATO müttefiği olarak Suriye'de beraber çalışşın. Ancak ABD'nin YPG-PKK tercih etmesi ciddi sıkıntı olmuş durumda,





ERMENİ TASARILARININ BİR DEĞERİ YOK

-Ermeni Sözde Soykırım Tasarısı yeniden ABD Senatosu gündeminde. Türkiye-ABD ilişkilerinin her önemli virajında bu konu gündeme getiriliyor. Bunun sebebi sizce nedir?

Temsilciler Meclisi'nde sözde Ermeni soykırım tasarısı, Türkiye'nin başarılı Barış Pınarı operasyonuna tepki ile fırsatçılık yapılarak geçti. Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Peloside, tamamen Türkiye düşmanlığı yapiyordu ve anti Türkiye grupları ile fırsatı kolladı. Aslında 2015'te sözde Soykırımın 100. yıldönümünde, Kongre'den tasarı geçmeyince , Ermeni diasporası hayal kırıklığı yaşamıştı. Senatoda şimdi ayrı bir sözde Ermeni tasarısı daha var. Şimdi bu geçenden farklı olarak bu tasarıyı da geçirmeye çalışacaklar. Bunlar tamamen sembolik kararlar. Hiçbir değeri yok.

MSB'den ABD ve Fransa'ya tepki

TRUMP'IN AZİL SÜRECİ KOLAY OLMAYACAK

-Azil süreci tartışmaları ABD'de devam ediyor? Bu süreç Türkiye-ABD ilişkilerini nasıl etkiler?

Temsilciler Meclisi'nde, çoğunluğun 234 üye ile Demokratlarda olduğunu göz önüne alırsak, Temsilciler Meclisi'nden yüzde 51'e ulaşılacak ile azil işlemi onaylanacak. Daha sonra Senato'da aynı şekilde komitelerde şahitlerin dinlenmesi, kanıtlara bakılması gibi işlemlerden sonra, Genel Kurul'da oylama yapılacak. Beklenti şu; 53 Cumhuriyetçi senatörün Trump'a desteği ve Demokratların üçte iki çoğunluğa ulaşamaması ihtimali ile azil işleminin resmileşmemesi bekleniyor. Şimdi Trump, bu süreçte iç politika ve kavgalarla uğraşacak. Bu durum Türk-ABD ilişkilerini direkt etkilemese de dolaylı etkileyecek.





ABD'DE BÜYÜK BİR GÜÇ YARIŞI VAR

-Trump ile ABD yönetimi, Türkiye konusunda sık sık farklı açıklamalarda bulunuyor. Bu artık espri konusu bile olmaya başladı. Bunun çelişkinin nedeni nasıl açıklanabilir?

Başkan Trump işadamı ve Washington DC geleneğinden gelmiş biri değil. Devlet yapısı içinde Trump'a yanlış gelen birçok konuya karşı çıkıyor. O nedenle devlet kurumlarından Trump'ın politikalarına karşı çıkan çok insan var. Kendi ekibinde üst düzeyde getirdiği kişilere bakınca istifa eden sayının az olmadığını görüyoruz. Suriye politikasında bile ben "askerimi çekicem milyarca dolar harcamak istemiyorum, 7000 mil ötesinde ne işimiz var" diyen bir Trump'a Pentagon dahil karşı büyük bir güç var. Özellikle Türkiye konusunda ABD'de büyük bir güç yarışı var. Trump da çelişkili bazen mesajlar vererek herkesi idare etmeye çalışıyor ama çok başarılı olduğu söylenemez. Kesinlikle farklı güç dengeleri var. Bunlar Beyaz Saray'da köstebekler ile Trump'ı koltuğundan etmeye çalışıyorlar.

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HALBANK DAVASI TAMAMEN SİYASİ

-Halk Bankası davası da yine gündemin üst sıralarına yükseldi. Bu davada gelişmeleri takip etme imkanı bulabildiniz mi?

Halkbank konusu Hakan Atilla'nın serbest kalması ile gündemden düşşe de, New York Mahkemesi, Halkbank aleyhine beklenen davayı ne tesadüftür Trump'ın Türkiye'ye karşı açıklama yaptığı günlerde kamuoyu ile paylaştı. Başsavcılık açıklamasında, bankaya 6 ayrı suçlama isnat edilerek, bu suçlamalar karşısında bankanın kendini savunması gerektiği ifade edildi. Burda net olan Beyaz Sarayın hiçbir şekilde müdahale etme davaya hakkı ve etkisi yok. Ancak Türkiye-ABD ilişkilerinin normalleşme sürecinde bu siyasi davanın da çözüleceğini düşünüyorum.

-13 Kasım'da Başkan Erdoğan'ın ABD gezisi sizce Türkiye-ABD ilişkilerini nasıl etkileyecek?

Sayın Başkan Erdoğan'nın ABD'ye 13 Kasımda gelişinde bir değişiklik beklenmiyor. Suriye konusu, S400-F35 konusu, aleyhte çıkarılan tasarılar ve ikili ilişkilerin geleceği bu önemli toplantıda konuşulacak. Elbette ticaret hacminin 100 milyar dolara ulaşması da bu görüşmelerin konusu olacak. 13 Kasım Türkiye-ABD ilişkilerinin yol haritasini çıkaracak. Bilhassa güvenli bölge, Suriye'nin geleceği, YPG-PKK bağı ve terör örgüt liderinin Washington'a davet edilmesi bu toplantıların ana konusu olacak.

FETÖ ABD'DE İHANETE DEVAM EDİYOR

-FETÖ ABD'de kamuoyu oluşturma konusunda hala etkili mi?

Tamamen etkili diyemeyiz ama tüm Anti Türkiye grupları ile ortak hareket ediyorlar. 26 eyalette yaklaşık 200 tane Charter Okulları'ndan elde ettikleri 800 milyon dolar ile ekonomik güç elde ettiler.Türkiye düşmanlarının ekonomik desteğini çok iyi kullanıyorlar. NBA oyuncusu FETÖ'cü Enes Kanter, kalkıp CNN'de Türkiye hakkında kara propaganda yapması örgütün artık her yalana söylemekten çekinmediğini gösteriyor. Türkiye için aleyhte olan herşeyi destekliyorlar. Bu hainlikleriyle ABD medyasında da yer bulabiliyorlar.