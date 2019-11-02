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  • Hangi ülkenin kaç tane savaş uçağı var? İşte ülkelere göre savaş uçakları sayıları!

Hangi ülkenin kaç tane var? İşte ülkelere göre savaş uçakları sayıları!

Savaş uçakları, 20. yüzyılın ortasından beri askeri gücün temel bir parçası olmuştur. Peki, hangi ülkenin kaç var? Haberimizde, ülkelere göre savaş uçakları sayılarına ulaşabilir ve sipariştekiler de dahil savaş uçakları gücünü görebilirsiniz. Ancak, bir ülkenin hava kuvvetlerini sadece savaş uçakları değil, aynı zamanda diğer hava unsurları da oluşturur. Bunlar arasında insansız hava araçları ve nakliye uçakları gibi türler de yer almaktadır. Ancak aşağıda liste bunlardan bağımsız olarak hazırlanmış ve sadece savaş uçakları sayısı hakkında bilgi vermektedir. İşte ülkelerin savaş uçakları hakkında çarpıcı bilgiler!

Giriş Tarihi: 02.11.2019 16:48 Güncelleme Tarihi: 02.11.2019 17:07
Hangi ülkenin kaç tane savaş uçağı var? İşte ülkelere göre savaş uçakları sayıları!

Savaş uçakları, ülkelerin silahlı kuvvetleri için en önemli unsurlardan biridir. Savaş uçaklarının asıl amacı, alanı kontrol altına almak ve düşman bombardıman uçaklarının ve diğer destek uçaklarının ait olduğu ülkenin hava sahasına girerek tehdit oluşturmasını engellemektir. Hava kuvveti olarak diğer ülkelerin önüne geçmek, uçak donanımı ve sayısının yanı sıra yüksek pilotluk becerileri gerektirir. Bununla birlikte, savaş uçaklarının neden her ülkenin hava filosunun en temel unsurlarından biri olduğu aşikardır. Peki, hangi ülkenin kaç var? İşte ülkelerin savaş uçağı sayısı.

Hangi ülkenin kaç tane savaş uçağı var? İşte ülkelere göre savaş uçakları sayıları!

İşte alfabetik sırayla, ülke ülke muharebe uçağı sayıları (eğitim uçakları dahil edilmemiştir)

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Hangi ülkenin kaç tane savaş uçağı var? İşte ülkelere göre savaş uçakları sayıları!

AFGANİSTAN - 12

12 x EMB-314 (A-29)

SİPARİŞİ VERİLEN : 6 x EMB-314 (A-29)

Hangi ülkenin kaç tane savaş uçağı var? İşte ülkelere göre savaş uçakları sayıları!

ALMANYA - 181

94 x EUROFIGHTER

87 X TORNADO IDS

SİPARİŞİ VERİLEN: 8 x EUROFIGHTER

Hangi ülkenin kaç tane savaş uçağı var? İşte ülkelere göre savaş uçakları sayıları!

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ - 1905

287 x A-10C

7 x AC-130J

28 x AC-130U/W

60 x B-1

20 x B-2

75 x B-52

Hangi ülkenin kaç tane savaş uçağı var? İşte ülkelere göre savaş uçakları sayıları!

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ - 1905

431 X F-15C/E

791 X F-16C

178 X F-22

28 X F-35A

SİPARİŞİ VERİLEN: 100 X B-21 ve 48+1589 adet F-35A

Hangi ülkenin kaç tane savaş uçağı var? İşte ülkelere göre savaş uçakları sayıları!

ANGOLA - 78

6 x EMB 314

23 X MIG-21

22 X MIG-23

14 X SU-22

12 X SU-25

1 X SU-27/30

SİPARİŞİ VERİLEN: 12 SU-27/30

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