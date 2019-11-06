Adnan Oktar Abdulhamid için skandal ifadeler kullanınca mahkeme karıştı

Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, aralarında örgütün elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 167'si tutuklu 226 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısında bulunan salonda yapılan 29. duruşmaya, aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu 162'si tutuklu 173 sanık ile avukatları katıldı. Bazı müştekiler ve avukatları da salonda hazır bulundu.

Adnan Oktar'dan Sultan Abdulhamid hakkında akılalmaz ifadeler

ADNAN OKTAR'DAN ABDULHAMİD'E HAKARETLER

Müşteki avukatı Eser Çömlekçioğlu tarafından izletilen video nedeniyle duruşma salonunda buz gibi bir hava esti. Adnan Oktar'ın tarihi gerçekleri saptırarak Osmanlı Padişahı Sultan Abdulhamid hakkında sarfettiği sözlerin yayınlanması üzerine sanık avukatları müdahale etti.

"ABDULHAMİD YAHUDİLERE TOPRAK SATTI"

A9 TV'de yayınlanan Adnan Oktar'ın bir programında Osmanlı Padişahı Sultan 2. Abdulhamid için "Yahudilerden çok iyi ahbapları vardı." diyen Oktar konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"THEODOR HERZL ABDULHAMİD'İN DANIŞMANIYDI"

Abdulhamid Yahudilere neden toprak sattı? Çünkü onlardan ahbapları vardı. Theodor Herzl onun danışmanıydı. Akşama kadar sarayda beraberlerdi.

YAHUDİLERE TOPRAK SATILMASINI DESTEKLİYORUM

Abdulhamid'in Yahudilere toprak satmasını destekliyorum. Tek doğru icraatı budur. Onları vatan sahibi yaptı. Sahipsiz insanlara sahip çıktı. İsrail'i İsrail yapan Abdulhamid'tir. İsrail'i kuran da Abdulhamid'tir. Kendi tapulu topraklarını İsrail'e sattı. Mazlum insanlara bir güzellik yaptı. Kendisini tebrik ediyoruz.

ADNAN OKTAR'IN AVUKATI İTİRAZ ETTİ

Adnan Oktar davası sanıklarının bu videoya tepki göstermesi üzerine Adnan Oktar'ın avukatı Eşref Nuri Yakışan mahkeme başkanına itirazda bulundu. "Abdulhamid'i eleştirmek suç değil" diyerek videodaki ifadeler savunulurken Adnan Oktar'ın bir savunma yapmaması dikkat çekti.

"ABDULHAMİD GENELEVLERİ AÇTI, İÇKİ İÇERDİ"

Adnan Oktar'ın duruşma salonunda izletilen videosunda şaşırtan şu ifadeler de yer aldı:

Abdulhamit genelevleri açtı. Romanya'dan kadın getirdi. Kendisi rom içer, içki kullanırdı.