Adnan Oktar ve baş kediciği gizli geçitten böyle kaçmış!

24 SAAT ARAÇ BEKLETİYORDU

Bilindiği gibi yapılan çalışmaların ardından bu gizli yolun detayları ortaya çıkmıştı. İddialara göre Adnan Oktar, polis baskınlarına karşı 24 saat Üsküdar'daki villasında ve Kandilli'deki villasında birer araba, sahilde ise bir tekne bekletiyordu. Oktar, kimsenin henüz binmediği ve kimsenin bilmediğini düşündüğü arabayla Sarıyer'e giderken Maslak'ta yakalandı. Kaçış anı için 2 para dolu çanta hazırda beklettiği belirtilen Oktar'ın yakalandığında da yanında 40 bin dolar ve bir çanta dolusu döviz ele geçirilmişti.