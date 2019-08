Adnan Oktar ve baş kediciği gizli geçitten böyle kaçmış!

KAÇIŞ ANI AN BE AN KAMERADA

SABAH Özel İstihbarat Bölümü, Adnan Oktar ve Didem Ürer'in Kandilli'deki örgüte ait villadan kaçış anına ilişkin görüntülerine ulaştı. Görüntülerde Kandilli'deki villadan aşağı yola doğru inen bir gizli geçidin olduğu görülüyor. Bu gizli çıkış yolu üzerinden operasyon anından dakikalar önce Adnan Oktar ve Didem Ürer ana yola iniyor. Görüntülerde ayrıca başka örgüt mensubu kadınların da o yolu kullandıkları anlaşılıyor.