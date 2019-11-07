YPG’liler rejimın üniformasına saklandı

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'nın Soçi kentinde imzalanan tarihi mutabakatın görüşmeleri esnasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e teröristlere rejim üniforması giydirilmesi noktasındaki kaygısını özellikle dile getirerek, resmi tutanaklara geçmesini sağlamış ve "Rejim kıyafetli YPG'lilere müsaade etmeyiz" ifadelerini kullanmıştı. Putin de kesinlikle böyle bir şeye izin vermeyeceklerini söylemişti. Ancak, çekilme için verilen sürenin bitmesiyle bölgede çalışmalarını yoğunlaştıran Türk istihbaratı YPG/ PYD'li teröristlerin rejim üniforması giyerek faaliyetlerini sürdürdüğünü tespit etti. İHA ve SİHA'ların da sağladığı destek ile teröristlerin isimleri tek tek tespit edilerek Rus yetkililer ile paylaşıldı.Güvenli bölge sınırları içerisinde Türk güvenlik güçlerine saldırı düzenleyen teröristlerin olması da ABD ve Rusya ile yapılan mutabakatlara rağmen güvenli bölgede hala teröristlerin bulunduğunun en net kanıtı olarak görülüyor. Hem sahada hem masada etkin politika yürüten Türkiye ise, bu duruma seyirci kalmayarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ne yapmamız gerekiyorsa onu yapacağının altını çiziyor.BARIŞ Pınarı Harekât bölgesinde son 24 saatte 11 taciz/saldırı gerçekleştirildi. Milli Savunma Bakanlığı'nın, sosyal medya paylaşımında "TSK tarafından Güvenli Bölge tesisine yönelik varılan mutabakata tam olarak uyulurken, PKK/YPG'li teröristlerin ise Barış Pınarı Harekât bölgesine yönelik tacizleri sürüyor. Teröristler çoğunluğu havan ve tanksavar roketi olmak üzere son 24 saatte 11 taciz/saldırı gerçekleştirdi" ifadelerine yer verdi.