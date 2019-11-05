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yapımında kullanılan mühimmatlar imha edildi

Amerika'nın destek verdiği /'li teröristlerden temizlenen bölgede çok sayıda bulundu. TIR'lar dolusu mühimmat ve silah, harekat öncesinde bölge dışına çıkarılmıştı. Geride çok sayıda tuzaklanmış patlayıcılar bırakıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları ve Suriye Milli Ordusu askerleri, 'da hayatın normale dönmesi ve güvenli, hale gelmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bugün Barış Pınarı Harekat bölgesindeki Tel Abyad'da PKK/YPG'li teröristler tarafından el yapımı patlayıcı () hazırlamada kullanılmak üzere toplanan patlamamış 11 eski uçak mühimmatı imha edildi.

AA Türkiye
Giriş Tarihi: 05.11.2019 17:11 Güncelleme Tarihi: 05.11.2019 17:12
EYP yapımında kullanılan mühimmatlar imha edildi

Suriye'nin kuzeyindeki 'da, /'li teröristler tarafından el yapımı () yapımında kullanılmak üzere toplanan patlamamış 11 eski uçak mühimmatı imha edildi.

EYP yapımında kullanılan mühimmatlar imha edildi

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin bilgilendirmede bulunuldu.

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EYP yapımında kullanılan mühimmatlar imha edildi

Paylaşımda, "'da, /'li teröristlerce yapımında kullanılmak üzere toplanmış patlamamış 11 eski uçak mühimmatı, SAS Timlerimiz tarafından imha edildi." ifadelerine yer verildi.

EYP yapımında kullanılan mühimmatlar imha edildi
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EYP yapımında kullanılan mühimmatlar imha edildi
EYP yapımında kullanılan mühimmatlar imha edildi
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