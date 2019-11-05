EYP yapımında kullanılan mühimmatlar imha edildi

Amerika'nın destek verdiği PKK/YPG'li teröristlerden temizlenen bölgede çok sayıda patlayıcı bulundu. TIR'lar dolusu mühimmat ve silah, harekat öncesinde bölge dışına çıkarılmıştı. Geride çok sayıda tuzaklanmış patlayıcılar bırakıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları ve Suriye Milli Ordusu askerleri, Tel Abyad'da hayatın normale dönmesi ve güvenli, hale gelmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bugün Barış Pınarı Harekat bölgesindeki Tel Abyad'da PKK/YPG'li teröristler tarafından el yapımı patlayıcı (EYP) hazırlamada kullanılmak üzere toplanan patlamamış 11 eski uçak mühimmatı imha edildi.