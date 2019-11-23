CHP'de kazan kaynıyor! Onur Öymen’den CHP’ye büyük tepki

CHP'de Kılıçdaroğlu ve ekibinden farklı düşünceye sahip partililerin seslerini yükseltmeye başlamasıyla parti içi bütünlük tehlikeye girdi.

En son Rahmi Turan'ın ortaya attığı "Saray'da bir CHP'li" haberi, parti içi fırtınayı şiddetlendirdi.

37'nci Olağan Kurultay takviminin 8 Kasım 2019'da resmen işlemeye başlamasıyla daha da açığa çıkan farklı seslere, CHP yönetiminin, disiplin kurulunu ve "ihraç" mekanizmasını çalıştırmakta çare aradığı görülüyor.

CHP eski yöneticilerinden Onur Öymen, CHP Ankara İl Disiplin Kurulu kararıyla geçtiğimiz günlerde partisinden ihraç edilen Yılmaz Ateş'le ilgili kararın yeniden değerlendirilmesini istedi.

'ÇALIŞMALARININ TANIĞIYIM'



Öymen, Türkiye'nin demokrasi ve özgürlükler alanında yaşadığı sorunların giderilmesinde partilerine büyük görevler düştüğünü vurguladı. Öymen, özetle şunları söyledi: "Bu görevi yerine getirirken parti içindeki eleştirilere tahammül göstermek etkinliğimizi artıracaktır. Kuşkusuz parti disiplinini korumak bütün demokratik ülkelerde önemli bir görevdir. Ancak bunu yaparken farklı düşünceleri savunanları suçlamaktan kaçınmak da önem taşımaktadır.

"Birlikte çalıştığımız yıllarda etnik köken, din ve mezhep farklı gözetmeksizin Atatürk'ün düşünceleri ve partimizin temel ilkeleri doğrultusunda sarf ettiği başarılı çalışmaların tanığı olarak bu değerli arkadaşımıza yöneltilen suçlamaları şaşkınlıkla karşıladım.

Türkiye'de demokrasinin ve özgürlüklerin teminatı olan Partimizdeki bütün yetkili arkadaşlarımızın bu konuyu özenle ve Partimizin ve çağdaş demokrasinin geleneklerine uygun biçimde değerlendireceklerine ve bütün siyasi partilerimiz için güzel bir örnek oluşturacaklarına inanıyorum."

CHP 37. OLAĞAN KURULTAYI TAKVİMİ



CHP'de 8 Kasım-1 Aralık 2019 arasında mahalle delegeleri seçimi, 14 Aralık 2019-27 Ocak 2020 arasında ilçe kongreleri, 3 Şubat-2 Mart 2020 arasında da il kongreleri yapılacak.

Parti tüzüğü, il kongrelerinin tamamlanmasının ardından 45 gün sonra büyük kurultayın gerçekleştirilmesini düzenliyor.

Bu kapsamda, CHP'nin büyük kurultayının gelecek yılın Nisan ayı ortalarında yapılması planlanıyor.