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Son dakika: 'den ihraç edildi

'de Son dakika gelişmesi... Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı , CHP Ankara İl kararıyla partisinden ihraç edildi. Ateş, yaptığı açıklamada, "Partiyle ilgili bir öz eleştiri yaptığım için böyle bir kararın alınmasını yok hükmünde sayıyorum. Bununla ilgili gerekli itirazları Yüksek Disiplin Kurulu'na yapacağım" ifadelerini kullandı

AA Gündem
Giriş Tarihi: 20.11.2019 13:14 Güncelleme Tarihi: 20.11.2019 13:25
Son dakika: Yılmaz Ateş CHP'den ihraç edildi

Ateş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Disiplin Kurulu'nca "ihracına ilişkin tebliğ"in kendisine yapıldığını söyledi.

"Partiyle ilgili bir öz eleştiri yaptığım için böyle bir kararın alınmasını yok hükmünde sayıyorum. Bununla ilgili gerekli itirazları Yüksek Disiplin Kurulu'na yapacağım"

İhraç kararının kabul edilemez olduğunu belirten Ateş, şunları kaydetti:

"Ben bir öz eleştiride bulundum. CHP'lilerin öz eleştiri yapmasını istememek CHP'nin ilkeleriyle bağdaşmaz. Ulusal Kurtuluş Savaşı dahi milletvekillerinin eleştiri hakkını kullandığı bir ortamda yapıldı. Avrupa diktatörlüğe kayarken, Mustafa Kemal Atatürk 1931'deki 3. Olağan Kurultayımızda 'Partinin bir eksikliğini, yanlışlığını gördüğümüz zaman kayıtsız, şartsız eleştireceksiniz. Çünkü bir yanlışlığa gösterilen müsamahanın zararı, faydalarından büyük olur.' diyor. Böyle bir parti geleneğinden geliyoruz. Partiyle ilgili bir öz eleştiri yaptığım için böyle bir kararın alınmasını yok hükmünde sayıyorum. Bununla ilgili gerekli itirazları Yüksek Disiplin Kuruluna yapacağım."

Yılmaz Ateş, katıldığı bir televizyon programında "CHP'nin FETÖ'ye teslim olduğu" iddiasında bulunmuştu.

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Son dakika: Yılmaz Ateş CHP'den ihraç edildi
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