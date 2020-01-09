İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Habertürk'te yayınlanan 'Türkiye'nin Nabzı' programında soruları yanıtladı. Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul için referandum ister misiniz sorusuna "Gayet tabi. Bu kadar çelişkili ifadeler. İşin başında Montrö'yü yıkarız deyip günün sonunda Montrö'ye saygılıyız deyip en az 7-8 çelişkiyi ortaya koyup hareket edemezsiniz." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul çarkı: Referandumdan evet çıksa da kabul etmem

İmamoğlu'nun açıklamaları sırasında gazeteci Veyis Ateş'i "Referandumda İstanbullular evet derse ne olur?" sorusuna "Biz yine mücadelemizi veririz. Referandum tek başına işi çözmez. Davamı açarım." diye cevap verdi.