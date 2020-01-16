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haberi: Eski korgeneral Çankaya'daki evinde gözaltına alındı! İstinaf tarafından tahliye edilmişti...

Ankara'dan gelen bilgisine göre 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında "ağırlaştırılmış müebbet" cezası alan daha sonra istinaf tarafından tahliye ettirilen eski korgeneral gözaltına alındı! Daha önce Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda Eğitim ve Doktrin Komutanlığı Muhabere ve Muhabere Eğitim Destek Komutanı olan Metin İyidil hakkında verilen "ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası" kararı hükmü Ankara Bölge Adliye Mahkemesi tarafından bozulmuştu. Bu gelişmelerin ardından , kaç yaşında ve nereli? soruları da vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

Giriş Tarihi: 16.1.2020 08:34 Güncelleme Tarihi: 16.1.2020 08:37
Son dakika haberi: Eski korgeneral Metin İyidil Çankaya'daki evinde gözaltına alındı! İstinaf tarafından tahliye edilmişti...

Ajanslar tarafından aktarılan haberine göre eski korgeneral Metin İyidil gözaltına alındı. Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra TEM Şube Müdürlüğüne götürülen İyidil, 2012 yılında Genelkurmay Personel Başkanlığına atanmıştı. 'in Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarının özel kalem müdürlerinin atanmasından karargahtaki kurmay subayların kritik görevlere getirilmesine kadar birçok atama kararına etkisi olduğu, FETÖ'nün üyelerinin TSK içindeki yapılanmasına katkı sağladığı iddia ediliyor.

Metin İyidil'in tahliye kararına Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcılığınca itirazda bulunulmuş ve savcılığın talebini değerlendiren Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21'inci Ceza Dairesi tarafından isnat edilen suç ve kaçma şüphesi gözetilerek hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.

BAŞKENT ANKARA'DAKİ EVİNDE GÖZALTINA ALINDI!

Karar doğrultusunda harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri İyidil'i Çankaya'daki evinde gözaltına aldı.

Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen İyidil, TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü.
İyidil'in Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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Son dakika haberi: Eski korgeneral Metin İyidil Çankaya'daki evinde gözaltına alındı! İstinaf tarafından tahliye edilmişti...
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