Son dakika haberi: Eski korgeneral Metin İyidil Çankaya'daki evinde gözaltına alındı! İstinaf tarafından tahliye edilmişti...

Ajanslar tarafından aktarılan son dakika haberine göre eski korgeneral Metin İyidil gözaltına alındı. Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra TEM Şube Müdürlüğüne götürülen İyidil, 2012 yılında Genelkurmay Personel Başkanlığına atanmıştı. Metin İyidil'in Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarının özel kalem müdürlerinin atanmasından karargahtaki kurmay subayların kritik görevlere getirilmesine kadar birçok atama kararına etkisi olduğu, FETÖ'nün üyelerinin TSK içindeki yapılanmasına katkı sağladığı iddia ediliyor.

Metin İyidil'in tahliye kararına Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcılığınca itirazda bulunulmuş ve savcılığın talebini değerlendiren Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21'inci Ceza Dairesi tarafından isnat edilen suç ve kaçma şüphesi gözetilerek hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.

BAŞKENT ANKARA'DAKİ EVİNDE GÖZALTINA ALINDI!

Karar doğrultusunda harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri İyidil'i Çankaya'daki evinde gözaltına aldı.

Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen İyidil, TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü.

İyidil'in Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.