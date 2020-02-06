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haberi: Sabiha Gökçen’deki uçak kazasında kule ile pilotlar arasında dikkat çeken diyaloglar ortaya çıktı! Rüzgar anonsları…

Dün akşam meydana gelen uçak kazası hakkında gelişmeleri ortaya çıkıyor. İzmir Adnan Menderes Havalimanı’ndan ’na gelen PC2193 sefer sayılı Boeing B737 800 tipli yolcu uçağının pisten çıkıp üç parçaya bölünmesine ilişkin araştırmalar sürerken kule ile pilotlar arasında dikkat çeken diyaloglar ortaya çıktı! Demirören Haber Ajansı’nın aktardığı son dakika bilgilerine göre 1000 feet’in altında rüzgarın çok fazla değiştiğini bildiren anonslar dikkat çekti. Konuşmaların kazadan 1 saat önce yaşandığı da ortaya çıktı.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 6.2.2020 11:41 Güncelleme Tarihi: 6.2.2020 11:43 ABONE OL
Son dakika haberi: Sabiha Gökçen’deki uçak kazasında kule ile pilotlar arasında dikkat çeken diyaloglar ortaya çıktı! Rüzgar anonsları…

İzmir'den İstanbul'a geldikten sonra iniş sırasında pistten çıkan uçağın pilotları ile kule arasındaki diyaloglar ortaya çıktı. Rüzgar kırılması olarak adlandırılan windshear olayının uçağın pilotlarına zor anlar yaşattığını belirtildi. 179 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından vefat edenlerin kimlikleri de belli oldu. Songül Bozkurt, Alev Gençoğlu ve Zehra Bilgi Koçar'ın cenazeleri otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna getirildi. Uçağın pilotunun kuvvetli kuyruk rüzgarı hakkında kuleye bilgiler verdiği ses kayıtlarından anlaşılıyor. İşte gelişmeleri…

'ndaki kazadan önce de diğer uçakların pilotları ile kule görevlileri arasında dikkat çekici diyaloglar yaşandığı ortaya çıktı. DHA'nın elde ettiği kayıtlara göre özellikle pilotların "Yaklaşmada rüzgarda çok fazla değişiklik oluyor 180 derece kadar. 1000 feet'in altında özellikle çok değişiyor rüzgar" anonsları dikkat çekti.

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Son dakika haberi: Sabiha Gökçen’deki uçak kazasında kule ile pilotlar arasında dikkat çeken diyaloglar ortaya çıktı! Rüzgar anonsları…
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