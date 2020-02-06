Son dakika haberi: Sabiha Gökçen’deki uçak kazasında kule ile pilotlar arasında dikkat çeken diyaloglar ortaya çıktı! Rüzgar anonsları…

İzmir'den İstanbul'a geldikten sonra iniş sırasında pistten çıkan uçağın pilotları ile kule arasındaki diyaloglar ortaya çıktı. Rüzgar kırılması olarak adlandırılan windshear olayının uçağın pilotlarına zor anlar yaşattığını belirtildi. 179 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından vefat edenlerin kimlikleri de belli oldu. Songül Bozkurt, Alev Gençoğlu ve Zehra Bilgi Koçar'ın cenazeleri otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna getirildi. Uçağın pilotunun kuvvetli kuyruk rüzgarı hakkında kuleye bilgiler verdiği ses kayıtlarından anlaşılıyor. İşte son dakika gelişmeleri…

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki kazadan önce de diğer uçakların pilotları ile kule görevlileri arasında dikkat çekici diyaloglar yaşandığı ortaya çıktı. DHA'nın elde ettiği kayıtlara göre özellikle pilotların "Yaklaşmada rüzgarda çok fazla değişiklik oluyor 180 derece kadar. 1000 feet'in altında özellikle çok değişiyor rüzgar" anonsları dikkat çekti.