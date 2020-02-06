Son dakika! Dehşet anları kamerada... Sabiha Gökçen'deki Pegasus yolcu uçağının kazası sonrası ilk görüntüler ortaya çıktı | Video
Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağının İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iniş sırasında pistten çıkarak 30 metreden düştüğü kaza anından sonra olay yerinden çekilen ilk görüntüler ortaya çıktı.
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