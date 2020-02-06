Son dakika! Sabiha Gökçen'deki uçak kazasının sebebi ve kazanın yeni detayları ortaya çıktı | Video

Son dakika... İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki yolcu uçağı kazasının olası sebepleri ve kaza ile ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı. Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağı İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan kalkarak İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptığı esnada pistten çıkarak 30 metreden düşüp parçalara ayrılmıştı.