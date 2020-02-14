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Son dakika: 'den tutuklanan 'li eski başkan hakim karşısında

Son dakika gelen bilgilere göre İzmir'de, /PDY soruşturması kapsamında tutuklanan Urla Belediyesi'nin 'li eski başkanı 'un, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yargılanmasına başlandı. İşte haberin ayrıntıları...

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 14.2.2020 10:59 Güncelleme Tarihi: 14.2.2020 11:23 ABONE OL
Son dakika: FETÖ'den tutuklanan CHP'li eski başkan hakim karşısında

FETÖ/PDY'nin üst düzey yöneticileri ile telefonda irtibat kurduğu suçlamasıyla tutuklanarak, cezaevine gönderilen ve Urla Belediye Başkanlığı görevinden alınan İbrahim Burak Oğuz'un yargılanmasına başlandı.

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İzmir 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Oğuz ve avukatı katıldı. Yoğunluk nedeniyle adliyenin sosyal tesisinde görülen duruşmayı CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'in de aralarında bulunduğu bir grup CHP'li de izledi.

Sanık İbrahim Burak Oğuz, ifadesinde suçlamaları kabul etmeyip, "İsmi geçen kişi ve şirketleri sorgu sırasında öğrendim" dedi.

Duruşma devam ediyor.

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Son dakika: FETÖ'den tutuklanan CHP'li eski başkan hakim karşısında
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