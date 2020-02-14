Son dakika! Urla Belediyesi'ndeki FETÖ yapılanması davasında ilk duruşma | Video
Son dakika haberi... CHP'li eski Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz, yargılandığı FETÖ davasında hakim karşısına çıkarak ifade verdi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:03
06:57
14 günlük karantina bitti! Karantinadan çıkan vatandaşlar açıklama yapıyor 14.02.2020 | 11:50
01:00
01:03
00:43
ABD'de facia gibi kaza! Yük treni raydan çıkıp alev aldı 14.02.2020 | 11:23
00:16
02:43
01:44
01:30
Hava durumu: 14.02.2020 Bugün hava nasıl olacak? 14.02.2020 | 10:48
01:03
04:19
03:00
Korona virüsü salgınında ölü sayısı bin 383’e çıktı 14.02.2020 | 10:21
00:36
Gaziantep'de fabrika yangını! Alevler kısa sürede büyüdü 14.02.2020 | 10:14
02:10
02:00
İmza taklidiyle 156 milyon liralık vurgun yapan çete çökertildi 14.02.2020 | 10:14
00:33
09:26
Avcılar'da dehşet...Karısını, 40 günlük bebeğini ve üvey kızını bıçakladı 14.02.2020 | 10:04
24:11
01:03
Son 141 yılın en sıcak ocak ayı! Bilinen en sıcak 5 yıldan biri: 2020 14.02.2020 | 09:53
01:15
İzmir'de korsan servisle tehlikeli yolculuk 14.02.2020 | 09:29