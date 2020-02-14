Son dakika: FETÖ’den tutuklanan CHP’li eski belediye başkanının tahliye talebi reddedildi

FETÖ üyeliği nedeniyle Urla Belediye Başkanlığı görevinden alınan Burak Oğuz'un yargılanmasına öğleden sonra devam edildi. İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada dinlenen tanık C.Y., Burak Oğuz'la 2003 yılında tanıştıklarını ifade ederek, "Cemaatin sohbet toplantılarına katılırdık. Haftada bir sohbet toplantısı oluyordu. Bu toplantılara Burak Oğuz da katılırdı. Burak Oğuz'un bu toplantılarda konuşma yaptığına şahit olmadım" dedi.

TAHLİYE İSTEDİ

Duruşma savcısı, Burak Oğuz'un tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep ederken, sanık avukatları ise iddiaları kabul etmeyerek Oğuz'un tahliyesini istedi.

SON DAKİKA: TALEBİ REDDEDİLDİ

Mahkeme heyeti, Burak Oğuz'un tahliye talebini reddederek dinlenmeyen tanıkların hazır edilmesi için duruşmayı erteledi.



ÜYE OLMAKTAN TUTUKLANDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün üst düzey yöneticileri ile telefonda irtibat kurduğu suçlamasıyla gözaltına alınan CHP'li Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, çıkarıldığı mahkeme tarafından "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

Urla Belediye Başkanlığı görevinden de alınan Oğuz hakkında hazırlanan iddianamede, Oğuz'un FETÖ bağlantılarına yer verilirken, mahrem imam ile aynı uçakta yan yana koltuklarda ABD'ye gittiği ve Oğuz'un, örgütün renklendirme yöntemiyle hareket ettiği ifade edildi.

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SOHBETLERE KATILDIĞINI İTİRAF ETMİŞTİ

"BAZILARI BANA HOCAM DİYORDU"



Verdiği ifadede FETÖ ortamlarına katılımını itiraf eden Oğuz. FETÖ tarafından yapılan sohbet toplantılarına işe yeni başladığı ve çevre yapması gerektiği için zaman zaman katıldığını söyleyerek şunları aktarmıştı "Herkes birbirine 'hocam' diyebilir. Bana gösterdikleri saygıdan dolayı bazı kişiler 'hocam' diyorlardı. Yamanlar Kolejinde olduğu iddia edilen Fethullah Gülen'in yatak odasını hiç görmedim. 2014'ten sonra bir haber sitesi kurduk ve haber temin etmek için Cihan Haber Ajansı ile çalıştık. Arama kaydım olan şahıslarla şirketlerinin muhasebesini tuttuğum için görüştüm"