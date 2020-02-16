CHP kongresinde skandal! Delege Tevfik Koçak'tan kadınlara yönelik çirkin sözler

Buldukları her fırsatta kendilerini kadın hakları savunucusu olarak göstermeye çalışan CHP'nin Ankara Kongresi'nde skandal bir olay yaşandı.

CHP Ankara İl Kongresi'nde delege Tevfik Koçak kadınlara yönelik skandal ifadeler kullandı. "Siyasetin işine, kadının işvesine aldanılmaz." diyerek skandal sözler söyleyen Koçak'a salondan büyük tepki geldi.

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KADINLAR TEPKİ GÖSTERDİ



Sözlerinin yanlış anlaşıldığını öne süren Koçak, özür diledi ancak salonda tepki dinmedi.

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ŞİŞE FIRLATTILAR



Bu sırada sahneye çıkan bir kadın mikrofonu alarak Koçak'ın konuşmasını engellerken bir başka delege de Koçak'a şişe fırlatarak tepki gösterdi.