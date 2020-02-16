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kongresinde skandal! Delege 'tan kadınlara yönelik çirkin sözler

Buldukları her fırsatta kendilerini kadın hakları savunucusu olarak göstermeye çalışan 'nin 'nde skandal bir olay yaşandı. CHP İl Kongresi'nde delege kadınlara yönelik çirkin sözlere imza attı. Koçak'ın, "Siyasetin işine, kadının işvesine aldanılmaz" sözleri tepkiyle karşılandı. Kadın delegeler, konuşmaya devam eden Koçak'ı engellemeye çalıştı. Sahneye çıkan bir kadın mikrofonu alırken, bir başka delege de Koçak'a şişe fırlatarak tepki gösterdi. İşte o anlar!

Giriş Tarihi: 16.2.2020 20:49 Güncelleme Tarihi: 16.2.2020 20:56 ABONE OL

Buldukları her fırsatta kendilerini kadın hakları savunucusu olarak göstermeye çalışan CHP'nin Ankara Kongresi'nde skandal bir olay yaşandı.

CHP Ankara İl Kongresi'nde delege Tevfik Koçak kadınlara yönelik skandal ifadeler kullandı. "Siyasetin işine, kadının işvesine aldanılmaz." diyerek skandal sözler söyleyen Koçak'a salondan büyük tepki geldi.

CHP Ankara İl Kongresi'nde gergin anlar! Sahneye şişeler fırlatıldı! | Video

KADINLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Sözlerinin yanlış anlaşıldığını öne süren Koçak, özür diledi ancak salonda tepki dinmedi.

CHP kongresinde kadınlara yönelik çirkin sözler! | Video

ŞİŞE FIRLATTILAR

Bu sırada sahneye çıkan bir kadın mikrofonu alarak Koçak'ın konuşmasını engellerken bir başka delege de Koçak'a şişe fırlatarak tepki gösterdi.

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CHP kongresinde skandal! Delege Tevfik Koçak'tan kadınlara yönelik çirkin sözler
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