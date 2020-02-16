CHP kongresinde kadınlara yönelik çirkin sözler! | Video
Her fırsatta kadın haklarından dem vuran CHP'nin Ankara Kongresi'nde kadınlara yönelik skandal sözler sarf edildi. CHP Ankara İl Kongresi'nde delege Tevfik Koçak'ın, "Siyasetin işine, kadının işvesine aldanılmaz" sözleri tepkiyle karşılandı. Kadın delegeler, konuşmaya devam eden Koçak'ı engellemeye çalıştı. Sözlerinin yanlış anlaşıldığını ileri süren Koçak, özür diledi ancak öfkeli kalabalığı sakinleştiremedi. Sahneye çıkan bir kadın mikrofonu alırken, bir başka delege de Koçak'a şişe fırlatarak tepki gösterdi.
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