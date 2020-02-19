Firari hain Can Dündar devrede! Savcıyı açık açık hedef gösterdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Osman Kavala hakkında, 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltı kararı vermesinin ardından FETÖ firarisi Can Dündar sosyal medya üzerinden savcının fotoğrafını da paylaşarak hedef gösterdi.

VATAN HAİNLİĞİNE DEVAM EDİYOR

MİT TIR'ları davası başta olmak üzere Türkiye'nin aleyhinde birçok kirli operasyonda yer alan ve hakkında yakalama kararı çıkartılmış olan Can Dündar, Türkiye düşmanlığını yurt dışında yazdığı yazılar ve yaptığı paylaşımlar ile göstermeye devam ediyor.



Firari vatan haini Can Dündar sosyal medya üzerinden Türkiye'nin savcılarını hedef gösterdi

CANAN KAFTANCIOĞLU DA VAR

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da 'Hukusuzluğunuzda boğulacaksınız' sözleriyle sosyal medyadan paylaşımda bulunarak hedef gösterdi.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ

Firari hain Can Dündar'a sosyal medya üzerinden tepkiler çığ gibi yükseldi.

ANAYASAL DÜZENİ BOZMAYA TEŞEBBÜS SUÇUNDAN GÖZALTI KARARI



İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesinin 18 Şubat tarihli kararıyla, hakkında kamu davası açılan sanıkların beraatine ve tutuklu sanık Osman Kavala'nın tahliyesine karar verildiği anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

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"Anılan kararın bozulması talebiyle ilgili mahkemeye süre tutum dilekçesi verilmiş olup, kararın gerekçesinin yazılmasını müteakip, Cumhuriyet Başsavcılığımızca istinaf kanun yoluna başvurulacaktır. Yargılama sonucunda tahliyesine karar verilen sanık Kavala hakkında, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Başsavcılığımızca yürütülen bir başka soruşturma kapsamında, TCK'nın 309. maddesi uyarınca Anayasal Düzeni Bozmaya Teşebbüs suçundan ayrıca gözaltı kararı verilmiştir."