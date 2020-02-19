Son dakika! Osman Kavala, Emniyet'teki işlemlerin ardından Adliye'ye sevk edilecek | Video

Son dakika haberi... Gezi Parkı olayları davasında hakkında beraat kararı verilen Osman Kavala, 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimi davasıyla ilgili olarak yeniden gözaltına alındı. Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Osman Kavala, sağlık muayenesinin ardından işlemlerine devam ediliyor. Osman Kavala'nın işlemlerin ardından; 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimi davası ile ilgili olarak İstanbul Adliyesi'ne sevk edilecek.