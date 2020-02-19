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İşte 'nın duruşma izleyicileri! , ve Batı!

Silivri’de dün gerçekleştirilen ve 16 sanığın beraatıyla sonuçlanan ‘Gezi davası’ duruşmasını dikkat çekici isimlerin izlediği ortaya çıktı. Duruşmayı ve milletvekillerinin yanı sıra farklı ülkelerden 14 temsilcinin izlemesi görenleri hayrete düşürdü. CHP ve HDP'nin yanında İsveç'ten Kanada'ya, İngiltere'den Fransa'ya kadar birçok ülkeden temsilcilerin izlemesi dikkat çekti!

Sema ALİM Sema ALİM Gündem
Giriş Tarihi: 19.2.2020 15:31 Güncelleme Tarihi: 19.2.2020 15:32 ABONE OL
İşte Osman Kavala'nın duruşma izleyicileri! CHP, HDP ve Batı!

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin aralarında iş adamı Osman Kavala, gazeteci Can Dündar, Ayşe Mücella Yapıcı ve oyuncu Mehmet Ali Alabora'nın da bulunduğu 1'i tutuklu 6'sı firari 16 sanığın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan yargılandığı davanın duruşmasında karar açıklanmış, sanıkların beraatına hükmedilmişti.

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Dün İstanbul Silivri'de bulunan Ceza İnfaz Kurumu duruşma salonunda görülen 'Gezi Davası'nın duruşması dikkat çekici isimlerin izlediği ortaya çıktı. Duruşmayı HDP ve CHP milletvekillerinin yanı sıra farklı ülkelerden 14 temsilcinin izlemesi görenleri hayrete düşürdü.

İŞTE GEZİ DAVASININ DURUŞMASINA KATILAN O İSİMLER

İsveç İstanbul Başkonsolostu Peter Ericson

Kanada İstanbul Başkonsolostu Brahim Achtoutal

İngiltere Büyük Elçiliği Ateşesi Katie Amy Lamberi

Fransa Başkonsolostu Bertrand Buchwalter

Norveç Büyükelçisi Gasanov Elnor

İsviçre İstanbul Başkonsolostu Schmid Beat Ralph

Danimarka Başkonsolostu Anette Galskot

Almanya Başkonsolostu Michael Reiffenstuel

Lümsemburg Büyükelçiliği Konsolostu B. Virginie Arslan

Belçika Büyükelçiliği Layahe Pauline Armand A.

AB Brüksel Diplomatı Jaana Temmler

İrlanda Büyükelçiliği'nden Quinn Jenny

Hollanda İstanbul Başkonsolostu Struik Sylvıa Maria Cornelia

ABD Büyükelçiliği'nden Zeman Wılliam Fine

HDP Milletvekilleri: Necdet İpekyüz, Mithat Sancar, Züleyha Gülüm, Oya Ersoy, Ahmet Şık, Ali Kenanoğlu, Garo Paylan, Musa Piroğle, Emine Beyza Üstün

CHP Milletvekilleri: Melda Onur, Kadir Gökmen Öğüt, Süleyman Bülbül, Emine Gülizar Emecan, İlhami Özcan Aygun, Turan Aydoğan, Sezgin Tanrıkulu, Canan Kaftancıoğlu, Ali Şeker, Veli Ağbaba, Muharrem Erkek, Aykut Erdoğdu, Onursal Adıgüzel, Candan Yüceer, Gamze Akkuş İlgezdi, Burak Erbay

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İşte Osman Kavala'nın duruşma izleyicileri! CHP, HDP ve Batı!
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