İdlib'den acı haber: 2 asker şehit oldu! 5 askerimiz yaralandı

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, İdlib'de hava saldırısı sonucu 2 askerin şehit olduğunu, 5 askerin yaralandığını, belirlenen hedeflerin ateş altına alındığını duyurdu.

Son dakika! İdlib'den acı haber: 2 askerimiz şehit oldu, 5 askerimiz yaralı | Video



Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan unsurlarımıza yapılan hava saldırısı sonucu 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 5 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Belirlenen hedefler ateş altına alınmış, alınmaya devam edilmektedir. Bugüne kadar olduğu gibi şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamış, bundan sonra da bırakılmayacaktır. Hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, TSK ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz" denildi.

Bakanlık, İdlib bölgesindeki çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre; 50'den fazla rejim unsuru, 5 tank, 2 zırhlı personel taşıyıcı, 2 silahlı pikap, 1 obüsün imha edildiğinin öğrenildiğini kaydetti.

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN: DEVLETİMİZ ŞEHİTLERİMİZİN KANINI YERDE BIRAKMAMIŞ, BIRAKMAYACAKTIR

İletişim Başkanı Fahrettin Altun İdlib'de 2 askerimizin şehit olduğu ve 5 askerimizin yaralandığı alçak saldırı sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

İletişim Başkanı Altun'un açıklamaları şöyle;

Devletimiz şehitlerimizin kanını yerde bırakmamış, bırakmayacaktır.

Suriye'yi kana, teröre, gözyaşına açık hale getiren kim varsa insanlık önünde hesap verecektir.

Devletimiz büyüktür, milletimiz azizdir, vatanımız kutsaldır.

İdlib'te barışı temin etmek, insani yardım faaliyetlerini yönetmek üzere bulunan askerlerimize Rejim tarafından gerçekleştirilen saldırıda 2 askerimiz şehit olmuş, 5 askerimiz yaralanmıştır.

Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz.

TSK, 11 REJİM UNSURUNU ETKİSİZ HALE GETİRDİ

İdlib'in doğusundaki Neyrab köyü yakınlarında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan top ateşi sonucu, 11 Esad rejimi unsuru etkisiz hale getirildi.



Suriye Gözlemevi tarafından yapılan açıklamada, İdlib'in doğusundaki Neyrab köyü yakınlarında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı top atışı sonucu 11 Esad rejimi unsurunun etkisiz hale getirildiği belirtildi. Öte yandan, Neyrab köyünde SMO ile Esad rejiminin askerleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Son dakika! Suriye Milli Ordusu, rejim güçlerini vurarak İdlib'in doğusuna böyle girdi | Video